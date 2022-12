Razzia gegen Al-Zein-Clan: Durchsuchungen in Niedersachsen Stand: 14.12.2022 09:22 Uhr Die Polizei geht seit dem Morgen gegen Mitglieder des Al-Zein-Clans vor. Ihnen wird Betrug mit Corona-Hilfen und Unterschlagung von Autos vorgeworfen. Mehrere Haftbefehle sollen vollstreckt werden.

Schwerpunkt der Razzia ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) Nordrhein-Westfalen. Aber auch in Städten in Niedersachsen sowie in Berlin und Hessen werden Razzien durchgeführt. Die mehr als 50 Beschuldigten sollen geleaste Autos unterschlagen und mit einem neuen Kennzeichen verkauft haben, wie es aus Ermittlerkreisen heißt. In einem zweiten Ermittlungskomplex geht es demnach um Betrug mit Corona-Soforthilfen.

Weitere Informationen 2 Min Organisierte Kriminalität in Niedersachsen - Bilanz für 2021 (08.12.22) Die Polizei sorgt sich vor allem um gesprengte Geldautomaten und Drogenhandel. Fast 400 Tatverdächtige konnten ermittelt werden. 2 Min

Prozess gegen Angehörige des Al-Zein-Clans

Das Landeskriminalamt (LKA) Nordrhein-Westfalen leitet die Durchsuchungen. Hunderte Beamte sind im Einsatz. Angehörige des Al-Zein-Clans stehen derzeit in Düsseldorf vor Gericht, weil deren Villa in Leverkusen mit Geld vom Jobcenter bezahlt worden sein soll. Gegen den Clan-Chef hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von sechs Jahren gefordert. Am 22. Dezember sollen die Urteile fallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.12.2022 | 09:00 Uhr