Hannover: Behörden verstärken Kampf gegen Clan-Kriminelle

Stand: 23.08.2022 15:31 Uhr

In der Region Hannover wollen Behörden und Kommunen in Zukunft enger beim Thema Clan-Kriminalität zusammenarbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung ist am Dienstag in Hannover unterzeichnet worden.