Im Zuge der Fahndung nach den flüchtigen EX-RAF-Mitgliedern haben Einsatzkräfte heute Morgen ein weiteres Gebäude in Berlin durchsucht. Die Oberstaatsanwaltschaft Verden sagte, "dicht dran" an Garweg zu sein.

Eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen (LKA) bestätigte am Morgen, dass in Verbindung mit der Suche nach Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg im Berliner Stadtteil Friedrichshain ein weiteres Gebäude durchsucht wurde. In der betroffenen Wohnung in der Corinthstraße hätten die Einsatzkräfte eine Person angetroffen. Bei dieser habe es sich aber nicht um einen der Gesuchten gehandelt, teilte das LKA mit. Es habe demnach keine Festnahme gegeben.

Wohnung wird kriminaltechnisch untersucht

Bereits am Sonntagabend hatte eine Durchsuchung in der Grünberger Straße stattgefunden, an der laut LKA-Sprecherin auch SEK-Beamte beteiligt waren. In der dortigen Wohnung sei niemand angetroffen worden, "folgerichtig gibt es dann auch keine Festnahme", so die Sprecherin. Ob Spuren gefunden wurden, die die Ermittler bei der Suche nach Staub und Garweg weiterhelfen könnten, teilte sie nicht mit. Allerdings werde die Wohnung in der Grünberger Straße weiterhin kriminaltechnisch untersucht, was noch Tage in Anspruch nehmen könne.

Polizei beschlagnahmt Bauwagen bei Durchsuchung

Am Sonntagmorgen hatten Einsatzkräfte rund zwei Kilometer von der Wohnung entfernt ein links-alternatives Berliner Bauwagengelände am Markgrafendamm durchsucht. Dabei wurde ein Wohnwagen beschlagnahmt und in der Nacht zu Montag für weitere Untersuchungen abtransportiert. Das LKA geht davon aus, dass Garweg den Bauwagen als Unterkunft nutzte und dort gelebt hat. Der Ex-RAF-Terrorist habe auf dem Gelände den Decknamen "Martin" benutzt, sagte Koray Freudenberg, Oberstaatsanwalt in Verden, am Sonntagabend dem NDR Niedersachsen.

Garweg und Staub weiter auf der Flucht

Freudenberg zeigte sich optimistisch, in Kürze bei Garweg einen Fahndungserfolg erzielen zu können. "Wir gehen davon aus, dass wir dicht dran sind", sagte der Oberstaatsanwalt. Insgesamt wurden bei dem Einsatz in Berlin-Friedrichshain zehn Menschen kurzzeitig festgesetzt, um ihre Identität festzustellen. Die beiden Ex-RAF-Terroristen Staub und Garweg hielten sich dort jedoch nicht auf. Die Suche nach den mutmaßlichen Komplizen von Daniela Klette geht damit weiter.

LKA, BKA, SEK, Polizei: Großeinsatz mit 130 Kräften

Laut einer LKA-Sprecherin begann der gemeinsame Einsatz von LKA, Bundeskriminalamt (BKA) und der Berliner Polizei am Sonntag bereits gegen 7.30 Uhr. Auch Spezialeinsatzkräfte seien auf dem Betriebsgelände im Einsatz gewesen. Zunächst hieß es, dass auch Schussgeräusche zu hören gewesen seien. Wie das LKA dem NDR Niedersachsen bestätigte, soll es sich dabei jedoch um Geräusche im Zuge einer Türöffnung gehandelt haben. Waffen seien nicht abgefeuert worden, sagte Oberstaatsanwalt Freudenberg dem NDR Niedersachsen.

Fahndung mit aktuellen Fotos nach Garweg

Die Ermittlungsbehörden hatten sich am Samstag, einige Tage nach der Festnahme der Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette, mit sieben aktuellen Fotos an die Bevölkerung gewandt: Die Bilder zeigten "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Burkhard Garweg", hieß es. Zusätzlich hat das LKA am Sonntag technisch verfremdete Bilder von Garweg veröffentlicht, auf denen er entweder mit einer Kappe, einer Glatze oder einer Brille zu sehen ist. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Beschuldigte Burkhard Garweg sein Aussehen verändert hat", teilte das LKA mit. Da die flüchtigen mutmaßlichen Straftäter bewaffnet sein könnten, rät das LKA Niedersachsen dringend davon ab, die Gesuchten selbst anzusprechen. Stattdessen bitten die Ermittler um Hinweise zum Aufenthaltsort von Garweg oder Staub unter der Rufnummer (0511) 98 73 74 00.

