Polizei-Gewerkschaften weisen Kritik an RAF-Einsatz zurück Stand: 18.03.2024 18:32 Uhr Die Deutsche Polizeigewerkschaft und der Bund deutscher Kriminalbeamter in Niedersachsen weisen Kritik am Vorgehen Niedersächsischer Beamten zurück. Die kam nach der Festnahme der RAF-Frau Klette auf.

Die niedersächsischen Polizeigewerkschaften forderten am Montag, dass alle Anstrengungen der Ergreifung der Terroristen dienen müssten, Nebenkriegsschauplätze seien "mehr als kontraproduktiv". Aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft und des Bundes deutscher Kriminalbeamter in Niedersachsen ist es "unsäglich" und "unprofessionell", wenn in einem laufenden Verfahren Einzelne meinten, "das Handeln der Kolleginnen und Kollegen infrage zu stellen und kritisieren zu müssen". Eine kritische Betrachtung des Einsatzes wird demnach "zeitnah und vor allem intern erfolgen".

"Profilierungswünsche" der Niedersächsischen Polizei

Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte das Vorgehen der Einsatzkräfte aus Niedersachsen bei der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette scharf kritisiert. Die Gewerkschaft sprach von Profilierungswünschen der niedersächsischen Einsatzkräfte. Demnach müsse das federführende LKA Niedersachsen den Einsatz selbstkritisch aufarbeiten: "In Anbetracht dessen, was bei Frau Klette alles gefunden wurde, ist es reines Glück, dass sie nicht mit der Panzerfaust hinter der Tür gewartet hat und keiner unserer Kollegen verletzt wurde."

Klette soll Garweg via Handy gewarnt haben

Der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, bestätigte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin", dass Klette bei der Festnahme noch Gelegenheit für eine Warnung hatte. "Ich will das nicht als Fehler bezeichnen", sagte Münch. LKA-Beamte aus Niedersachsen sollen der Ex-RAF-Terroristin Klette bei ihrer Festnahme erlaubt haben, in ihrer Wohnung noch die Toilette zu benutzen. Dabei soll sie den Angaben zufolge eine Nachricht an ihren früheren Komplizen Burkhard Garweg geschickt und anschließend die Sim-Karte in die Toilette geworfen haben. Garwegs Handy soll danach nicht mehr benutzt worden sein. Klette sitzt seit Ende Februar in Untersuchungshaft in Vechta - nach Burkhard Garweg wird weiterhin mit aktuellen Fotos gefahndet.