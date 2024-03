Die Jagd nach den ehemaligen RAF-Terroristen

Seit der Festnahme von Daniela Klette vor 14 Tagen in Berlin stellt die Polizei große Bezirke in der Hauptstadt auf den Kopf auf der Suche nach den anderen zwei früheren mutmaßlichen RAF-Terroristen. Dreißig Jahre haben die Ermittler nach den „RAF-Rentnern“ gesucht, wie die Boulevardmedien sie seit ein paar Jahren nennen: Die jetzt inhaftierte Klette und die beiden anderen früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. Sie alle gehörten zur sogenannten „dritten Generation“ der RAF, der Morde an zehn Menschen angelastet werden. Das LKA Niedersachsen, das die Fahndung leitet, lässt offenbar nichts unversucht, um die flüchtigen Ex-Terroristen zu finden. Das LKA ist mit Dutzenden Beamten nach Berlin gereist, sogar eine Einsatzhundertschaft aus Niedersachsen soll dabei sein. Derweil findet in Kreuzberg eine Solidaritätsdemo für die drei Ex-RAFler statt: „Stoppt den Staatsterrorismus“ ist das Motto und „Solidarität mit den Untergetauchten und den Gefangenen“. Noch immer gibt es offensichtlich Sympathisanten der RAF, obwohl diese sich schon 1998 offiziell aufgelöst hat. Panorama 3-Reporter waren in Berlin unterwegs. Sie beschreiben die intensive Suche in der Hauptstadt. Sie sprechen mit einem pensionierten Generalstaatsanwalt, der an allen großen RAF-Prozessen beteiligt war und sogar mit einem ehemaligen RAF-Terroristen, der zwanzig Jahre im Gefängnis saß und sich noch heute solidarisch zeigt.