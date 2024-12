Philippi: Silvester verantwortungsvoll mit Böllern umgehen Stand: 26.12.2024 15:57 Uhr Vor dem Jahreswechsel hat Niedersachsens Sozialminister Andreas Philippi (SPD) appelliert, an Silvester nur zugelassenes Feuerwerk zu zünden. Zudem erinnerte er an Verbotszonen wie Kliniken.

"Wer nicht zugelassene Feuerwerkskörper verwendet, gefährdet sich und andere und riskiert empfindliche Strafen", sagte der Minister laut einer Pressemitteilung. Legale Produkte seien anhand der Registrierungsnummer und des "CE"-Zeichens in Verbindung mit der Kennnummer der Prüfstelle erkennen.

Verbotszonen an Kliniken, Kirchen und in Altstädten

Der Sozialminister erinnerte zudem daran, dass Feuerwerk in Niedersachsen vielerorts verboten ist. Das gelte unter anderem in der Umgebung von Krankenhäusern, Kirchen, Kinder- und Seniorenheimen. Auch in der Nähe von Fachwerkhäusern, in Altstädten und anderen Gebäuden mit erhöhtem Brandrisiko dürfe nicht geböllert werden. Die Kommunen hätten deshalb Verbotszonen festgelegt.