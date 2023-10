Petition: Polizisten wollen Uwe Lange als Chef zurück Stand: 18.10.2023 13:19 Uhr Uwe Lange war designierter Präsident der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen - dann hat ihn das Innenministerium abberufen. Nun fordern rund 200 Kolleginnen und Kollegen seine Rückkehr auf den Chefposten.

von Angelika Henkel, Stefan Schölermann, NDR Info

Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang nach einem ungewöhnlichen Abgang: Mit einer Petition wollen Polizistinnen und Polizisten erreichen, dass der geschasste Polizeipräsident Uwe Lange als Chef der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) bleiben darf. Sie soll am Mittwoch eingereicht werden. Namentlich unterschrieben - und das dürfte es so noch nie gegeben haben - haben offenbar nicht nur Mitarbeiter der Bereitschaftspolizei, sondern auch aus Dienststellen der Polizeidirektion Göttingen, wo Uwe Lange früher tätig war.

"Es will keiner mehr Fehler machen"

Polizeihauptkommissar Stephan Ilse aus Northeim hat die Aktion gemeinsam mit Kollegen angeschoben und die Petition stellvertretend unterschrieben. "Uwe Lange ist fachlich und persönlich kompetent", sagt der Beamte, der kurz vor seiner Pensionierung steht. "Wir wollen mit unserer Petition ein Zeichen setzen", beschreibt er das Ziel. Die Absetzung Langes habe für Verunsicherung in der Polizei gesorgt und ist aus seiner Sicht auch im Alltag zu spüren: "Es will keiner mehr Fehler machen. Wir müssen aber im Dienst auf der Straße oft schnelle Entscheidungen treffen - doch immer mehr Kolleginnen und Kollegen wollen sich bei allem rückversichern."

Absetzung Ende August

Der Grund für die Versetzung Langes an die Polizeiakademie Ende August: Es hatte Beschwerden über eine Führungskraft gegeben. Uwe Lange soll zu zögerlich gegen den Mitarbeiter vorgegangen sein. Das Innenministerium leitete deshalb ein Disziplinarverfahren ein und versetzte Lange an die Polizeiakademie. Uwe Lange bestreitet die Vorwürfe gegenüber dem NDR.

Petition soll Innenministerin und Landtag erreichen

Mit der Petition will Stephan Ilse nicht nur die Innenministerin Daniela Behrens (SPD) als oberste Dienstherrin, sondern auch die Parlamentarier im Landtag erreichen. In einer ersten Eilentscheidung hatte das Verwaltungsgericht Hannover in einer Eilentscheidung die Absetzung als rechtswidrig eingestuft. Das Hauptverfahren steht noch aus.