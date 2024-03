Osterverkehr 2024: Hier müssen Sie im Norden mit Staus rechnen Stand: 14.03.2024 12:29 Uhr Auf dem Weg in den Urlaub oder zu Besuch bei der Familie - zu Ostern sind die Autobahnen voll. Der ADAC rät, strategisch zu fahren. Wer mit dem Flugzeug in die Ferien startet, muss ebenfalls mit Problemen rechnen.

von Viktoria Koenigs

Am ersten Ferienwochenende ab Freitag ist die Staugefahr auf den Autobahnen im Norden gering. "Niedersachsen, Bremen und Hamburg sind die ersten, die in die Ferien starten. Da wird der Ansturm noch nicht so groß sein", sagt Alexandra Kruse, Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) Niedersachsen dem NDR Niedersachsen. Größer werde der Andrang auf den Autobahnen am Wochenende ab dem 22. März, wenn in fast allen anderen Bundesländern Ferienbeginn ist. Der traditionell staureichste Tag ist demnach der Gründonnerstag. Dann beginnen in diesem Jahr auch in Schleswig-Holstein die Ferien.

ADAC-Stauprognose: Autobahnen mit besonders hohem Risiko

Staus und Behinderungen sind laut ADAC unter anderem in den Großräumen Bremen, Hamburg und Osnabrück sowie zwischen Hannover und Hamburg zu erwarten. Durch Baustellen ist das Risiko für Staus auf den folgenden Strecken besonders hoch:

A1 Großraum Hamburg / Osnabrück - Bremen / Fehmarn - Lübeck

Großraum Hamburg / Osnabrück - Bremen / Fehmarn - Lübeck A2 Braunschweig - Magdeburg

Braunschweig - Magdeburg A7 Flensburg - Hamburg / Hamburg - Hannover /Kassel - Hannover

Flensburg - Hamburg / Hamburg - Hannover /Kassel - Hannover A24 Hamburg - Schwerin

Hamburg - Schwerin A27 Bremen - Walsrode / Bremen - Bremerhaven

Bremen - Walsrode / Bremen - Bremerhaven A29 Oldenburg - Wilhelmshaven

Oldenburg - Wilhelmshaven A 30 Osnabrück - Bad Oeynhausen

Osnabrück - Bad Oeynhausen A 31 Meppen - Leer / Emden - Leer

Meppen - Leer / Emden - Leer A 36 Vienenburg - Wolfenbüttel

Vienenburg - Wolfenbüttel A 38 Göttingen - Halle

Strategisch Reisen - Stau vermeiden

Um Staus auf den Straßen zu meiden, empfiehlt Kruse vormittags zu fahren. "Wer Donnerstag schon frei hat, fährt am besten um 9 Uhr los. Am Karfreitag vormittags mit dem Auto loszufahren ist auch sicher besser als Donnerstagnachmittag", sagt Kruse. Für Rückreisende sei es am Ostermontag sinnvoll, so früh wie möglich loszufahren. "Montag wollen alle noch möglichst lange ihren letzten freien Tag nutzen. Da wird es gegen Nachmittag wieder voll auf den Straßen."

Videos 1 Min A1: Alte Autobahnbrücke wird mit schwerem Gerät abgerissen (11.03.2024) In Höhe Rieste soll eine neue Anschlussstelle entstehen. Teile der A1 werden für die Bauarbeiten vorübergehend gesperrt. 1 Min

Beeinträchtigen Streiks der Bahn den Autoverkehr?

Angesichts möglicher kurzfristiger Streiks bei der Bahn geht der ADAC davon aus, dass mehr Menschen mit dem Auto statt mit der Bahn reisen. Denn gerade zu Ferienzeiten würden Reisende ein zuverlässiges Reisemittel suchen. "Auch vergangene Staubilanzen haben gezeigt, dass Streiks bei der Bahn zu mehr Staus und Einschränkungen im Verkehr geführt haben", sagt Kruse. Das gilt etwa in Niedersachsen: Zwischen Hannover und Hildesheim behindern zudem Bauarbeiten den erixx-Bahnverkehr. Deshalb müssten sich Bahnpendler in den Osterferien dort auf Probleme einstellen.

Streik zu Ferienbeginn - auch an Flughäfen im Norden

Von Streiks ist derzeit auch der Flugverkehr betroffen, die Gewerkschaft ver.di hat das Luftsicherheitspersonal zum Ausstand aufgerufen. Am heutigen Donnerstag werden die Flughäfen Berlin und /nachrichten/hamburg/airport202_v-contentxl.jpgHamburg bestreikt. Am Freitag sollten sich alle Reisenden am Flughafen Hannover auf Probleme einstellen, wie ein Airport-Sprecher sagte. Zwischen Mitternacht und 12 Uhr werden demnach wegen des Warnstreiks keine Flüge starten. Danach werde es weiter Einschränkungen in den Abläufen geben. Reisende sollten sich an ihre Fluggesellschaft wenden. Möglicherweise werden Abflüge auf den Nachmittag geschoben oder an einen anderen Flughafen verlegt, sagte der Sprecher weiter. Außerdem kann es auch ohne Vorankündigung zu Streiks kommen. Erst in der vergangenen Woche war in Frankfurt, Hamburg und in Düsseldorf das Sicherheitspersonal kurzfristig in den Ausstand getreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.03.2024 | 12:00 Uhr