Osterverkehr 2024: Hier müssen Autofahrer mit Staus rechnen Stand: 12.03.2024 09:18 Uhr Auf dem Weg in den Urlaub oder zu Besuch bei der Familie - zu Ostern sind die Autobahnen jedes Jahr voll. Einige Strecken in Niedersachsen sind besonders anfällig für Staus, doch Reisende können strategisch fahren.

von Viktoria Koenigs

Am ersten Ferienwochenende ab dem 15. März ist die Staugefahr auf den Autobahnen in Niedersachsen noch gering. "Niedersachsen, Bremen und Hamburg sind die ersten, die in die Ferien starten. Da wird der Ansturm noch nicht so groß sein", sagt Alexandra Kruse, Sprecherin vom ADAC Niedersachsen dem NDR in Niedersachsen. Größer wird der Andrang auf den Autobahnen am Wochenende ab dem 22. März, wenn in fast allen anderen Bundesländern Ferienbeginn ist. Der traditionell staureichste Tag dürfte wieder der Gründonnerstag werden.

ADAC Stauprognose: Autobahnen mit besonders hohem Risiko

Staus und Behinderungen sind unter anderem in den Großräumen Bremen, Hamburg und Osnabrück, zwischen Hannover und Hamburg zu erwarten. Durch Baustellen ist das Risiko für Staus auf den folgenden Strecken besonders hoch:

A1 Osnabrück - Bremen

Osnabrück - Bremen A2 Braunschweig - Magdeburg

Braunschweig - Magdeburg A7 Hamburg – Hannover

Hamburg – Hannover A7 Kassel - Hannover

Kassel - Hannover A27 Bremen – Bremerhaven

Bremen – Bremerhaven A27 Bremen – Walsrode

Bremen – Walsrode A29 Oldenburg – Wilhelmshaven

Oldenburg – Wilhelmshaven A 30 Osnabrück – Bad Oeynhausen

Osnabrück – Bad Oeynhausen A 31 Meppen – Leer

Meppen – Leer A 31 Emden – Leer

Emden – Leer A 36 Vienenburg – Wolfenbüttel

Vienenburg – Wolfenbüttel A 38 Göttingen – Halle

Strategisch Reisen - Stau vermeiden

Um Staus auf den Straßen zu meiden, empfiehlt Kruse vormittags zu fahren. "Wer Donnerstag schon frei hat, fährt am besten um neun Uhr los. Am Karfreitag vormittags mit dem Auto loszufahren ist auch sicher besser als Donnerstagnachmittag", sagt Kruse. Für Rückreisende sei es am Ostermontag auch sinnvoll, so früh wie möglich loszufahren. "Montag wollen alle noch möglichst lange ihren letzten freien Tag nutzen. Da wird es gegen Nachmittag wieder voll auf den Straßen", so Kruse.

VIDEO: A1: Alte Autobahnbrücke wird mit schwerem Gerät abgerissen (11.03.2024) (1 Min)

Beeinträchtigen Streiks der Bahn den Autoverkehr?

In Anbetracht möglicher kurzfristiger Streiks bei der Bahn könne laut ADAC davon ausgegangen werden, dass mehr Menschen zu Ostern mit dem Auto statt der Bahn reisen werden. Denn gerade zu Ferienzeiten würden Reisende ein zuverlässiges Reisemittel suchen. "Auch vergangene Staubilanzen haben gezeigt, dass Streiks bei der Bahn zu mehr Staus und Einschränkungen im Verkehr geführt haben", sagt Kruse. Zwischen Hannover und Hildesheim behindern zudem Bauarbeiten den Erixx-Bahnverkehr. Daher müssen sich Bahnpendler in den Osterferien dort auf Probleme einstellen.