Nord/LB-Studie: Verlierer TUI, gute Zahlen bei Salzgitter AG Stand: 07.12.2022 12:00 Uhr Die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) hat ermittelt, welches die umsatzstärksten Unternehmen in Niedersachsen sind. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 2021 einige Veränderungen.

So ist der Touristikkonzern TUI mit Sitz in Hannover von Platz drei auf Platz elf abgerutscht und damit diesmal ein großer Verlierer. Vor allem wegen der Coronapandemie hat das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 viel Umsatz verloren. Dieser ging von knapp acht Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 4,7 Milliarden zurück. In den Vorjahren war das Unternehmen immer ein Dauerkandidat auf einen der ersten vier Plätze. Der Aufsteiger ist mit der Wilhelm Hoyer Gruppe aus Visselhövede im Landkreis Rotenburg dieses Mal ein weitgehend unbekanntes Unternehmen. Hierbei handelt es sich um einen Großhandelsbetrieb, der 3200 Beschäftigte hat unter anderem mit Mineralöl Geschäfte macht. Ein weiterer Gewinner ist die Salzgitter AG. Der Stahlkonzern stieg durch ein Umsatzwachstum von 40 Prozent von Position vier auf drei auf.

VIDEO: Salzgitter AG meldet Rekord-Zahlen (11.08.2022) (1 Min)

VW steigert Umsatz deutlich

An der Spitze des Rankings steht unangefochten der Volkswagen-Konzern. Der Autohersteller konnte seinen Umsatz nach sinkenden Umsatzerlösen 2020 im Geschäftsjahr 2021 um 12 Prozent deutlich steigern. Mit 250 Milliarden Euro erwirtschaftete allein das Wolfsburger Unternehmen mehr als die Hälfte des Umsatzes der Top 100.

Fahrzeugbau und Autozulieferindustrie dominierende Branchen

Unter den 100 größten Betrieben in Niedersachsen finden sich vor allem Unternehmen aus dem Bereich Fahrzeugbau, gefolgt von der Autozulieferindustrie und mit deutlichem Abstand vom Ernährungsgewerbe und der Metallindustrie. Der Gesamtumsatz der 100 größten Unternehmen stieg um 10 Prozent auf 443 Mrd. Euro im Jahr 2021. Im Vorjahr hatte er noch 401 Milliarden betragen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.12.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur VW Handwerk