Niedersachsen will Wolf erstmals in Schnellverfahren abschießen Stand: 25.03.2024 17:39 Uhr Ab Dienstagabend darf in der Region Hannover ein Wolf geschossen werden, der ein Rind gerissen haben soll. Niedersachsen setzt damit als erstes Bundesland das neue sogenannte Schnellabschussverfahren um.

Am vergangenen Wochenende sei in der Region Hannover ein Rind durch einen Riss getötet worden, hieß es am Montag aus dem Umweltministerium. Mit "hinreichender Sicherheit" soll es sich dabei um einen Wolfsriss handeln. Da es in dem Gebiet wiederholt zu Rissen gekommen sei, soll nun durch das "Schnellabschussverfahren" ab Dienstagabend die Genehmigung zum Abschuss erteilt werden. Diese gelte für einen Zeitraum von drei Wochen. "Um die Akzeptanz für den Wolf zu erhalten, müssen wir im Einzelfall, wo Wölfe wiederholt Probleme machen, zum Schutz der Weidetiere handeln, und zwar schnell", so Umweltminister Christian Meyer (Grüne).

Wolf-Abschüsse: Umweltminister Meyer stellt den Fahrplan vor Schnellabschüsse sollen schon jetzt getestet werden und das Land will Herdenschutz-Prämien unbürokratischer zahlen. (12.02.2024)

Fünfter Riss in neun Monaten

Das getötete Rind war den Angaben zufolge Teil einer Herde mit rund 30 erwachsenen Heckrindern und einem Jungbullen. Nach geltenden Vorgaben sei damit ein ausreichender Schutz gegeben gewesen, so das Ministerium. Seit September 2023 handele es sich um den fünften Riss in diesem Gebiet. Der genaue Ort und die Menschen, die mit dem Abschuss beauftragt wurden, werden zu ihrem Schutz nicht veröffentlicht. Aktuell bereite der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft-, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Ausnahmegenehmigung vor.

Umweltministerkonferenz einigt sich auf Schnellverfahren

Anfang Dezember hatte sich die Umweltministerkonferenz auf das neue Verfahren geeinigt. In Gebieten mit überdurchschnittlich vielen Wolfsangriffen auf gut geschützte Herden ist in einem Abstand von 1.000 Metern um die entsprechende Weide für 21 Tage der Abschuss erlaubt - ohne dass eine DNA-Probe bestätigen muss, dass es sich um einen bestimmten Wolf handelt. Sowohl Bund als auch EU-Kommission stufen das Vorgehen als rechtmäßig ein. Studien hätten belegt, dass es sehr wahrscheinlich sei, dadurch den für die jeweiligen Risse verantwortlichen Wolf zu entnehmen.