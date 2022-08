Niedersachsen will Flüchtlinge auf alle Kommunen verteilen Stand: 28.08.2022 14:05 Uhr Niedersachsen will Vertriebene und Flüchtlinge ab September gleichmäßig auf alle Kommunen verteilen und damit mehr Gerechtigkeit herstellen.

Bisher seien gewisse Gemeinden aufgrund verschiedener Gründe ausgenommen worden, was den Druck auf die verbliebenen Kommunen wachsen ließ, sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Sonntag in Hannover. "Aufgrund der anhaltenden Zugänge verteilen wir die hohe Belastung wieder auf viele Schultern, damit eine Entlastung aller Kommunen erfolgt."

Alle Kommunen sollen ihrer Verpflichtung zur Aufnahme nachkommen

"Die Aufnahme von Vertriebenen aus der Ukraine und Geflüchteten aus aller Welt ist ein gemeinsamer Kraftakt für Land und Kommunen", sagte Pistorius. Wichtig sei bei der Verteilung, dass die Kommunen zunächst ihrer Verpflichtung zur Aufnahme nachkämen. Im Laufe des Septembers werde das Ministerium das Kontingent für die gesamte Verteilung anpassen. Das Land werde außerdem weitere Liegenschaften und Kapazitäten für die Erstaufnahme bereitstellen, kündigte Pistorius an.

