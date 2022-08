Stand: 26.08.2022 08:55 Uhr So viele Menschen wie noch nie leben in der Region Hannover

Noch nie haben so viele Menschen ihren Hauptwohnsitz in der Region Hannover gehabt: Knapp 1,193 Millionen sind es derzeit. Ein neuer Rekord, wie die Statistikerinnen und Statistiker der Region mitteilten. Grund sei der Ukraine-Krieg und der damit verbundene Anstieg an Geflüchteten, die in die Region gekommen sind. Insgesamt verzeichnete die Region am 30. Juni fast 10.000 Menschen mehr als Ende März. Den Angaben zufolge sind die Bevölkerungszahlen in allen 21 Mitgliedskommunen der Region gestiegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge