Niedersachsen verteilt Einnahmen aus Glücksspiel neu Stand: 06.11.2024 18:35 Uhr Gemeinnützige Vereine und Verbände in Niedersachsen bekommen noch in diesem Jahr zusätzlich rund 15 Millionen Euro. Das hat der Landtag beschlossen. Das Geld stammt aus den Einnahmen der Glücksspielabgabe.

Wie der Landtag in Hannover am Mittwoch beschloss, soll mehr Geld für die Förderung für Musikschulen, Landessportbund und Verbraucherzentralen eingesetzt werden. Sie freue sich darauf, "vielfältige gemeinnützige Aufgaben noch stärker als bisher zu fördern", sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD). Rund 15 Millionen Euro sollen in diesem Jahr noch zusätzlich ausgeschüttet werden.

Auch Stiftungen sollen profitieren

Früheren Angaben der Fraktionen zufolge soll die Förderung für Musikschulen von rund 400.000 Euro auf etwa 3 Millionen Euro angehoben werden. Der Landessportbund soll statt 10,8 Millionen Euro 13,5 Millionen Euro bekommen und die Förderungsumme der Verbraucherzentralen wird von 600.000 Euro auf 3,9 Millionen Euro angehoben. Auch die Wohlfahrtspflege, die Bingo-Umweltstiftung und die Lotto-Sport-Stiftung sollen profitieren, sodass sich die Gesamtförderung auf fast 40 Millionen Euro belaufe.

