Niedersachsen lockert weiter: Die Corona-Regeln im Überblick

Die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich entfallen völlig, auch für nicht geimpfte Personen.

entfallen völlig, auch für nicht geimpfte Personen. In der Gastronomie, in Hotels und Pensionen, in Kinos, im Theater , anderen Kulturstätten sowie für die Innenbereiche von Zoos oder Freizeitparks entfallen alle Corona-Beschränkungen.

, anderen Kulturstätten sowie für die entfallen alle Corona-Beschränkungen. Auch in Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars entfallen alle Beschränkungen - gleiches gilt für Großveranstaltungen.

- gleiches gilt Auf Sportanlagen und in Sporthallen gibt es keine Beschränkungen mehr. Dies gilt auch für Fitnessstudios .

und in gibt es keine Beschränkungen mehr. Dies gilt auch für . Bei körpernahen Dienstleistungen, also etwa bei Friseuren oder Kosmetikstudios, reicht weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske .

oder Kosmetikstudios, reicht weiterhin das . Im Öffentlichen Nahverkehr bleibt die FFP2-Maskenpflicht bestehen. Im Einzelhandel entfällt sie.

Im Öffentlichen Personennahverkehr gilt die FFP2-Maskenpflicht noch. Auch in Kranken- und Pflegeeinrichtungen, Heimen und Arztpraxen bleibt die FFP2-Maskenpflicht bestehen. Unternehmer und Gastronomen können bei Veranstaltungen oder generell in ihren Betrieben, Geschäften und Gaststätten von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und das Tragen einer FFP2-Maske fordern.

Wer medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder auch Heime, Schulen, Kindertageseinrichtungen und Justizvollzugsanstalten betreten möchte, braucht weiterhin einen negativen Testnachweis. Unternehmer und Gastronomen können bei Veranstaltungen oder generell in ihren Betrieben und Gaststätten von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und auch einen negativen Testnachweis fordern.

Die Kontaktbeschränkungen entfallen im privaten Bereich völlig. Es wird aber weiter um Vorsicht gebeten.

Bei der Einreise nach Deutschland gilt die 3G-Regelung. Jeder muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Das Testergebnis darf dabei nicht älter als 48 Stunden sein. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Regelung ausgenommen und müssen keinen Nachweis erbringen. Die Einreisebestimmungen der einzelnen Länder finden Reisende auf der Seite des Auswärtigen Amtes, zudem gibt es die Möglichkeit, sich in der Corona-Warn-App über die Einreisebestimmungen des Ziellandes zu informieren.

Nein. Es gibt keine bundesgesetzliche Grundlage mehr, wonach Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen mit Publikumsverkehr einen QR-Code einer Corona-App bereitstellen müssen. Die Landesregierung bitte jedoch darum, den QR-Code zukünftig freiwillig zur Verfügung zu stellen.

Niedersachsen kann für regionale Hotspots mit hohen Infektionszahlen weitergehende Beschränkungen beschließen, wenn das Landesparlament "die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" feststellt. Weitere Informationen Behrens: "Niedersachsen wird kein Corona-Hotspot" Laut der Ministerin ist das Gesundheitssystem im Land derzeit nicht überlastet. Sie fordert zu Eigenverantwortlichkeit auf. mehr

Kontaktpersonen, die eine Booster-Impfung haben, sind von der Quarantäne weiterhin ausgenommen. Für andere soll die Isolation beziehungsweise Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden. Infizierte und ihre Kontakte können sich aber nach sieben Tagen durch einen PCR-Test oder einen zertifizierten Antigen-Schnelltest "freitesten". Kinder und Jugendliche, die eine Kita besuchen oder in die Schule gehen, können sich als Kontaktperson bereits nach fünf Tagen durch einen PCR- oder Antigenschnelltest "freitesten", weil sie ohnehin regelmäßig getestet werden. Personen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe beschäftigt sind, können die Absonderung sowohl im Falle einer Erkrankung als auch als Kontaktperson nur mit einem negativen PCR-Testergebnis nach sieben Tagen beenden. Weitere Informationen Infiziert, Quarantäne - und nun? Regeln für Freitesten & Co. Immer mehr Niedersachsen stecken sich mit dem Coronavirus an. Aber was genau ist dann zu beachten? Eine Übersicht. mehr

Corona-Tests sind in einem zugelassenen Testzentrum möglich sowie in Apotheken und Arztpraxen, die diesen Service anbieten. Auch darf dafür geschultes Personal beim Arbeitgeber einen Schnelltest durchführen oder einen Selbsttest beaufsichtigen und diesen offiziell bescheinigen. Die getestete Person kann mit dieser Bescheinigung 24 Stunden lang überall hingehen, wo ein Test-Nachweis benötigt wird. Die getestete Person kann auch damit binnen 24 Stunden andere Einrichtungen besuchen, in denen sie einen Test nachweisen muss. Nicht zulässig sind Schnelltest-Zertifikate unter Videoaufsicht über das Internet. Weitere Informationen Labore entlasten: Corona-Schnelltest zum Freitesten reicht Das Land Niedersachsen empfiehlt, möglichst auf PCR-Tests zu verzichten. Doch wie sicher sind die Schnelltests? mehr

Vor- und Nachname der Testperson

Geburtsdatum

Adresse der getesteten Person

Name und Adresse des Arbeitgebers oder Betreiber einer Einrichtung, die den Test anbietet

Name der Person, die den Test beaufsichtigt oder durchführt

Name und Hersteller des Tests

Testdatum und -uhrzeit

Testart

Testergebnis

Diese Corona-Verordnung gilt bis zum 29. April 2022.