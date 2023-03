Niedersachsen: WG-Zimmer für Studierende teils deutlich teurer Stand: 29.03.2023 07:17 Uhr Studierende in Niedersachsen müssen immer mehr Geld für ein WG-Zimmer zahlen. Das geht aus einer Studie hervor. In mehreren Städten stieg die Monatsmiete im Vergleich zum Vorjahr um über zehn Prozent.

In Lüneburg beispielsweise kostete ein durchschnittliches WG-Zimmer inklusive Nebenkosten laut der am Mittwoch veröffentlichten Studie zuletzt 425 Euro im Monat und damit 16 Prozent mehr als vor einem Jahr. In Oldenburg stieg die WG-Monatsmiete im Schnitt um 13 Prozent auf 380 Euro. Bundesweit untersuchte das Moses Mendelssohn Institut in Kooperation mit dem Immobilienportal wg-gesucht.de und dem Projektentwickler GBI Group 94 Hochschul-Standorte mit mindestens 5.000 Studierenden.

Finanzielle Unterstützung für Studierende gefordert

Im Schnitt stiegen die Kosten für ein WG-Zimmer bundesweit um mehr als zehn Prozent von 414 Euro auf 458 Euro pro Monat. Der Direktor des Moses Mendelssohn Instituts, Stefan Brauckmann, führt den Anstieg vor allem auf höhere Energiekosten zurück und fordert zusätzliche finanzielle Unterstützung für Studierende.

