Niedersachsen: Keine Testpflicht für Schulbesuche mehr

In den Schulen gilt der eingeschränkte Regelbetrieb (Szenario A) mit Präsenzpflicht. Ein automatischer Übergang in den Wechselunterricht (Szenario B) ist nicht mehr vorgesehen, auch generelle Regelungen zur Untersagung des Schulbesuchs gibt es nicht mehr. In Härtefällen können Kinder von der Präsenzpflicht befreit werden.

Kinder und Jugendliche, die eine Kita besuchen oder in die Schule gehen, können sich als Kontaktperson bereits nach fünf Tagen durch einen PCR- oder Antigenschnelltest "freitesten". Schülerinnen und Schüler sowie Kita-Kinder, die mittels eines PCR-Tests positiv auf Corona getestet wurden, müssen sich mindestens sieben Tage isolieren. Wenn sie nach dieser Zeit symptomfrei sind und ein negatives Ergebnis eines qualifizierten Schnelltests, beispielsweise aus einem Testzentrum oder einer Apotheke, vorlegen können, können sie in die Schule oder Kita zurückkehren. Ohne Test können sie erst nach zehn Tagen zurückkehren, wenn sie symptomfrei sind. Neu ist seit der Änderung der Corona-Verordnung vom 28. April, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, nicht in Quarantäne müssen, sofern der Kontakt in der Schule oder Kita stattgefunden hat und keine Symptome auftreten.