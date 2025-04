Neuer Mpox-Fall in Niedersachsen - Familie steht unter Quarantäne Stand: 09.04.2025 12:00 Uhr In Niedersachsen ist ein erster Fall der neuen Mpox-Variante Klade 1b nachgewiesen worden. Eine Familie steht unter Quarantäne. Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Landesgesundheitsamt nicht.

von Sophie Mühlmann

"Wir gehen an die Öffentlichkeit, weil es der erste Fall im Land ist", so ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsamts - nicht, weil besondere Prävention nötig wäre. Das Risiko für die Bevölkerung schätzt das Gesundheitsamt aktuell als gering ein, weil sich Infektionsketten gut nachvollziehen ließen und frühzeitig Maßnahmen zum Schutz vor weiteren Ansteckungen ergriffen worden seien.

Wahrscheinlich bei Afrika-Reise infiziert

Laut Gesundheitsamt ist der Fall am Montag im Landkreis Harburg aufgetreten. Den Angaben zufolge handelt es sich um die Virusvariante Klade 1b. Die Infektion stünde in direktem Zusammenhang mit einem Aufenthalt in Afrika. Bei dem Infizierten handle es sich um den Ehemann, sagte Fabian Feil, Präsident des Landesgesundheitsamtes. Auch die Ehefrau sei erkrankt, für diesen Fall liege aber noch kein Ergebnis der Laboruntersuchung vor. Die Familie befindet sich laut Gesundheitsamt in Quarantäne, stationär behandelt werden die Erkrankten nicht.

Virus-Varianten kursieren vor allem in afrikanischen Ländern

Mpox wurde früher "Affenpocken" genannt. Ende 2022 hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jedoch empfohlen, das Virus umzubenennen. "Affenpocken" könne als rassistisch und stigmatisierend wahrgenommen werden, so die Begründung. Das Robert Koch-Institut (RKI) setzte diese Empfehlung um. Das Virus wird vorwiegend bei engem Körperkontakt von Mensch zu Mensch übertragen - etwa beim Sex oder engen Umarmen, Massieren und Küssen. Mpox verursacht einen typischen Hautausschlag, aber auch Fieber und Muskelschmerzen. Eine Impfung ist möglich, wird aber bisher von der Ständigen Impfkommission nur Menschen empfohlen, die engen Kontakt zu einer erkrankten Person oder zu dem Erreger hatten - zum Beispiel in einem Labor. Das Infektionsgeschehen der aktuell kursierenden Mpox-Varianten konzentriert sich vor allem auf afrikanischen Länder.

In Berlin häuften sich Fälle von Mpox zuletzt

Todesfälle gab es in Deutschland bislang nicht. In diesem Jahr wurden bisher 154 Mpox-Fälle an das RKI übermittelt (Stand 3. April). Zuletzt meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) in Berlin, dass sich seit Jahresbeginn in der Hauptstadt mehr als viermal so viele Menschen mit Mpox infiziert haben wie in den zwei Jahren zuvor. Bis zum 23. März wurden demnach 43 Fälle gemeldet. Betroffen seien ausschließlich Männer, im Schnitt 34 Jahre alt.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels haben wir berichtet, dass das Mpox-Virus zum ersten Mal in Niedersachsen nachgewiesen wurde. Das ist nicht korrekt. Es wurde zum ersten Mal die neue Virusvariante Klade 1b nachgewiesen.

