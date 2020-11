Neue Corona-Regeln: Das gilt im Dezember und zu Weihnachten Stand: 28.11.2020 16:03 Uhr Wenn am 1. Dezember die aktualisierte Corona-Verordnung in Kraft tritt, müssen sich die Menschen in Niedersachsen erst einmal einschränken. Dafür sind zu Weihnachten und Silvester Lockerungen geplant.

Wie viele Personen dürfen sich noch treffen?

In Innenräumen und draußen dürfen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Ausgenommen von der Zwei-Haushalte-Regel sind demnach Treffen folgender Angehöriger: Ehepartner, Lebenspartner, Verlobte, Geschwister, Ehe- oder Lebenspartner der Geschwister, Geschwister der Ehe- oder Lebenspartner, Pflegeeltern und Pflegekinder. Auch hier gilt jedoch die Obergrenze von maximal fünf Personen.

Wo in der Öffentlichkeit gilt Maskenpflicht?

Die Maskenpflicht wird grundsätzlich auf alle Innen- wie Außenbereiche ausgeweitet, in denen sich Menschen auf engem Raum beziehungsweise längere Zeit aufhalten. Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass bereits auf Parkplätzen von Behörden und Arztpraxen eine Mund-Nasen-Bedeckung aufgesetzt werden muss. Das gilt dementsprechend auch für Eingangsbereiche und davor liegende Räume.

Downloads Entwurf der neuen Corona-Verordnung Hier finden Sie einen Entwurf der ab dem 2. Dezember geltenden Verordnung des Landes Niedersachsen als PDF zum Download. Download (385 KB)

Wer muss bei der Arbeit eine Maske tragen?

In jedem Unternehmen und jeder Behörde muss eine Alltagsmaske getragen werden. Dabei gelten zwei Ausnahmen. Erstens: Wenn man sich an seinem Arbeitsplatz befindet und zu anderen Personen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten kann. Zweitens: Wenn die Art der Tätigkeit das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zulässt.

Was ändert sich an den Schulen?

Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 200, wechseln Schulen ab dem 7. Jahrgang automatisch in das sogenannte Szenario B. Konkret heißt das, dass die Schüler in geteilten Klassen abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden. Darüber hinaus gilt dann auch für Grundschüler eine Maskenpflicht im Unterricht und in Horten. Diese Maßnahmen fallen erst weg, wenn der Inzidenzwert im Landkreis drei Tage in Folge unter 200 liegt und keine neuen Corona-Infektionen an der jeweiligen Schule auftreten.

Welche neuen Regeln gelten im Einzelhandel?

Der Einzelhandel darf weniger Kunden in Geschäfte lassen als bisher. Die maximale Zahl der Kunden, die sich zur selben Zeit im Laden aufhalten dürfen, wird anhand der Verkaufsfläche berechnet. Außerdem wird die Maskenpflicht auf die Parkplätze und den Bereich vor den Geschäften ausgedehnt.

Dürfen Restaurants wieder öffnen?

Nein. Eine Lockerung zugunsten von Berufskraftfahrern gibt es allerdings: Sie dürfen auf Rastanlagen und Autohöfen - neben dem Außer-Haus-Verkauf - wieder bewirtet werden. Hintergrund ist laut Staatskanzlei, dass der Lkw-Verkehr für die Versorgung der Bevölkerung ein unverzichtbarer Teil der Logistik ist. Für die in diesem Bereich arbeitenden Menschen sollen gute Bedingungen für Ruhe- und Pausenzeiten sichergestellt werden, heißt es weiter.

Welche Kontaktregeln gelten zu Weihnachten und Silvester?

Vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar dürfen sich bis zu zehn Personen treffen - unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten sie kommen. Nicht mitgezählt werden auch hier Kinder unter 14 Jahren. es ist also erlaubt, mit Familienangehörigen oder mit Freunden aus drei oder mehr Haushalten Weihnachten beziehungsweise Silvester zu feiern.

Sind Weihnachtsgottesdienste erlaubt?

Obwohl Kirchen und Landesregierung konkrete Regelungen für Weihnachtsgottesdienste noch absprechen wollen, wurde in der neuen Verordnung ergänzt, dass Gottesdienste nicht nur in Kirchen und Gemeindehäusern, sondern auch "in dafür geeigneten Räumen und im Freien" möglich wären. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass manche Kirchengemeinden Gottesdienste im Freien und an anderen Orten als der Kirche planen.

Können sich mehrere Personen über die Feiertage zusammen ein Ferienhaus mieten?

Nein. In diesem Fall überwiegt laut Niedersächsischer Staatskanzlei der touristische Aspekt - dementsprechend seien das Vermieten und das Anmieten einer Ferienwohnung oder eines Ferienhauses untersagt.

Dürfen Eigentümer einer Ferienwohnung Freunde bei sich übernachten lassen?

Ja, das ist der Staatskanzlei zufolge über Weihnachten und Silvester zulässig. Allerdings dürfe eine Gesamtzahl von zehn Personen nicht überschritten werden.

Können Verwandte und Freunde bei Festtagsbesuchen im Hotel übernachten?

Ja. "Im direkten Zusammenhang mit der Teilnahme an Weihnachts- oder Silvesterfeiern als 'nicht-touristische' Übernachtungen" sind sie laut Corona-Verordnung erlaubt.

Gibt es zu Silvester ein Feuerwerksverbot?

Nein, es gibt aber Einschränkungen. Auf belebten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie öffentlich zugänglichen Flächen dürfen weder Feuerwerkskörper noch Böller gezündet werden. Der Corona-Verordnung entsprechend sollen Landkreise und große Städte entsprechende Verbotszonen einrichten. Öffentlich veranstaltete Feuerwerke sind untersagt.

