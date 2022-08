Stand: 08.08.2022 13:13 Uhr Im Zoo Osnabrück leben wieder Trampeltiere

Im Zoo Osnabrück sind zwei Trampeltiere eingezogen. Hengst "Connor" aus dem Zoo in Kronberg im Taunus und Stute "Lou" aus dem Tierpark Gettorf in Schleswig-Holstein lernen derzeit ihr neues Zuhause kennen. Eine weitere Stute soll in Kürze folgen. Vor sechs Jahren hatte der Zoo Osnabrück seine Trampeltiere abgegeben, da ihre Anlage der neuen Nordamerika-Tierwelt "Manitoba" hatte weichen müssen. "Aus verschiedenen Gründen wollten wir aber gerne wieder Trampeltiere halten - unter anderem, weil es eine zoologisch sowie pädagogisch attraktive Tierart ist", sagte der Zoologische Leiter Tobias Klumpe. Für Besucherinnen und Besucher sind die Trampeltiere bereits zu sehen.

