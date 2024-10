Stand: 07.10.2024 09:50 Uhr Nahost-Krieg: Was sagen Menschen in Niedersachsen am Jahrestag?

Am heutigen 7. Oktober jährt sich der Überfall der Hamas auf Israel zum ersten Mal. Mehr als 1.200 Menschen wurden ermordet, Tausende verletzt und Hunderte verschleppt. Ein Jahr nach dem Angriff ist kein Ende des Krieges in Sicht. Israelis und Palästinenser aus Niedersachsen blicken auf die Ereignisse - und sagen, was sie heute bewegt.

