Stand: 04.07.2023 17:00 Uhr Nach Unfall: Polizei überbringt falscher Familie Todesnachricht

Nach einem Autounfall in Brandenburg hat die Polizei versehentlich der falschen Familie eine Todesnachricht überbracht. Die "tragische Verwechslung" sei durch eine im Unfallauto vergessene Geldbörse samt Dokumenten und einer dazu passenden Zulassung entstanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 44-Jährige, den die Polizisten zunächst für den toten Unfallfahrer hielten, war zusammen mit einem 38-Jährigen in Brandenburg unterwegs. Auf der Tour habe der 44-Jährige dem 38-Jährigen, der laut Polizei ebenfalls aus Niedersachsen kommt, sein Auto verkauft. Der Verkäufer habe allerdings offenbar sein Portemonnaie im Fahrzeug vergessen. Nach einer Übernachtung sei der neue Pkw-Besitzer am Montagmorgen überraschend mit dem Auto verschwunden gewesen. Er sei dann auf der Landstraße bei einem Unfall tödlich verunglückt. Weil das Portemonnaie des vorherigen Besitzers im Auto lag und die dazu passende Zulassung des Autos, seien die Polizisten davon ausgegangen, dass es sich bei dem Toten um den 44-Jährigen handelt.

