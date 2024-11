Nach Ampel-Aus: Mehr Parteieintritte bei SPD, Grünen und FDP Stand: 24.11.2024 14:21 Uhr Dass die Ampel-Parteien nun getrennte Wege gehen, lässt die Zahl der neuen Parteimitglieder wachsen - auch in Niedersachsen. SPD, Grüne und FDP verzeichnen einen deutlichen Mitgliederzuwachs.

Seit dem Ampel-Aus vor rund zwei Wochen sind dem niedersächsischen Landesverband der SPD nach eigenen Angaben mehr als 133 Menschen beigetreten. Die FDP verzeichnete nach Angaben eines Sprechers mehr als 100 Partei-Eintritte. Die Grünen in Niedersachsen konnten keine genauen Zahlen nennen, teilten aber mit, dass der "ohnehin kontinuierliche Mitgliederzuwachs" nach dem Scheitern des Regierungsbündnisses einen "weiteren Schub" bekommen habe.

Parteien verzeichnen nach eigenen Angaben nur wenige Austritte

Auch bundesweit ist die Zahl neuer Parteimitglieder seit dem Bruch der Ampel-Koalition deutlich gestiegen. Die FDP verzeichnete in den Tagen danach einem Sprecher zufolge rund 1.300 Eintritte. Den Grünen traten deutschlandweit seit November mehr als 15.000 Menschen bei, wie die Partei über Instagram mitteilte. Einen signifikanten Anstieg an Parteiaustritten habe es nicht gegeben, hieß es. Bei der FDP sei die Zahl der Austritte im Vergleich zur Regierungszeit sogar deutlich zurückgegangen, so der Sprecher. Die SPD wollte sich zu den Austritten zunächst nicht äußern: Man warte, bis alle Anträge bearbeitet seien, hieß es.