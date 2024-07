NRW startet in die Sommerferien: Hier drohen Staus im Norden Stand: 04.07.2024 11:28 Uhr Am Freitag beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Zum Wochenende rechnet der ADAC mit Reiseverkehr in Richtung Nord- und Ostseeküste. Auch in Norddeutschland könnte es auf Autobahnen voll werden.

Das gilt besonders zum Ferienauftakt am Freitag. "Wer sich sofort nach der Arbeit mit dem Auto in Richtung Nord- und Ostseeküste, Niederlande oder südliche Urlaubsländer auf den Weg macht, landet erst mal im Stau", sagte ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold. Auch am Samstag und Sonntag sei mit vielen Reisenden auf den Autobahnen zu rechnen. Die Autobahn-Gesellschaft des Bundes rechnet am Wochenende ebenfalls mit viel Verkehr.

Ferienstart in NRW: Wo werden Staus erwartet?

Staus erwartet der ADAC in den kommenden Tagen vor allem auf der A1 in Richtung Norddeutschland, auf der A2 von Oberhausen in Richtung Hannover sowie auf der A7 zwischen Hamburg und Flensburg und zwischen Hamburg und Hannover. Auch rund um den Elbtunnel könnte es voll werden. Neben dem Reiseverkehr sorgen Baustellen auf den Autobahnen für zusätzliche Behinderungen.

ADAC rät: Unter der Woche fahren

Um Staus zu entgehen, rät der ADAC, am besten dienstags oder mittwochs zu fahren. Am Wochenende sollten Autofahrer laut der Verkehrsexperten außerhalb der verkehrsreichsten Tageszeiten fahren - also freitags am Vormittag oder erst am Abend, samstags ganz früh oder ab dem Nachmittag und sonntags früh morgens oder spät abends. Auch die Autobahn-Gesellschaft rät Reisenden, am Freitag in den Nachtstunden oder ab Sonntag und Montag zu fahren. Dann sei erfahrungsgemäß mit deutlich weniger Verkehr und Staus zu rechnen, hieß es.

