NDR Umfrage: Ist die Currywurst noch zeitgemäß? Stand: 08.02.2023 12:46 Uhr Als die Grünen vor vielen Jahren einen Veggie-Day in Kantinen forderten, folgte ein Shitstorm. Dabei erfreuen sich vegetarische und vegane Gerichte immer größerer Beliebtheit. So auch die Currywurst.

Den "Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion", wie Altkanzler Gerhard Schröder die Currywurst nannte, gibt es auch ohne Fleisch. Und die verkauft sich gut, auch bei Volkswagen in Wolfsburg. Vergangenes Jahr wurden 170 Prozent mehr vegane Currywürste verkauft als im Vorjahr, wie der Betriebsrat mitteilte. Wirkliche Konkurrenz macht die fleischlose Currywurst dem Klassiker aber nicht: Sie wurde bei VW 6,4 Millionen Mal verkauft. Nun sind Sie gefragt:

UMFRAGE Mögliche Antworten Currywurst ... ... geht immer! ... geht gar nicht! ... vegetarisch oder vegan, dann gerne! Abstimmen Ergebnisse

Vegetarische Kantine bei VW? Betriebsrat fragt Belegschaft

Die Beschäftigten bei VW hatten sich sogar eine vegetarische Kantine gewünscht. Als eine von 30 Essensausgaben im Stammwerk dann kein Fleisch mehr anbot, empörten sich viele darüber. Der Betriebsrat betonte aber: "Die Veggie-Umstellung kam wie erwartet gut an. Das Restaurant findet auch heute noch guten Zuspruch." Allerdings habe es auch Wünsche aus der Belegschaft nach mehr Currywurst-Tagen in den Kantinen gegeben.

Deshalb bieten einige Restaurants nun an drei (statt wie bisher an zwei) aufeinanderfolgenden Tagen Currywurst an, wie es weiter hieß. VW nennt das "Curry-Triple". Es gebe dann auch immer die vegane Currywurst aus Kichererbsen als Alternative. Bis zum 20. Februar führt der VW-Betriebsrat eine Umfrage in der Belegschaft zur künftigen Ausrichtung der Kantinen durch. "Es gilt, eine gute Faktenlage für die Nachfrageseite zu haben", betonte der Betriebsrat. "So boomt die VW-Currywurst zwar offensichtlich, aber das Curry-Triple hat nicht nur Freunde."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hellwach | 03.02.2023 | 14:10 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW Ernährung