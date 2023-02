Munster: Pistorius lobt ukrainische Soldaten für Lernfähigkeit Stand: 20.02.2023 15:58 Uhr Am Bundeswehrstandort Munster lernen ukrainische Soldaten, die Panzer "Leopard 2" und "Marder" zu bedienen. Davon hat sich Verteidigungsminister Pistorius ein Bild gemacht. Mit dabei war auch Wladimir Klitschko.

Munster sei der ideale Standort, um Soldaten aus der Ukraine auszubilden, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei seinem Besuch am Montag. Munster sei nicht nur der größte Heeresstandort in Deutschland, sondern auch der größte Ausbildungsstandort. 600 ukrainische Feldwebel seien dort bereits geschult worden und seit Kriegsbeginn auch mehr als 1.200 Soldaten in komplexen Bereichen jenseits der Grundausbildung. Bis Ende des Jahres werden es laut Pistorius mehr als 3.000 Soldaten sein. Ziel sei nach wie vor, dass bis Ende März die Panzer "Leopard 2" und "Marder" an die Ukraine ausgeliefert sein werden und die Ausbildung abgeschlossen ist.

Pistorius will neue Panzer für die Bundeswehr beschaffen

Pistorius lobte die ukrainischen Soldaten für ihr schnelles Lerntempo, mit dem sie sich mit dem deutschen System vertraut machen und für ihr technisches und handwerkliches Geschick. Dadurch profitierten sowohl die ukrainischen wie auch die deutschen Soldaten von den Ausbildungen. Die ukrainische Seite lerne den Umgang mit den Panzern und die deutschen Soldaten erhielten einen unmittelbaren Eindruck sowie Erfahrungsberichte vom Kriegsgeschehen. Pistorius wies auch darauf hin, dass es für die Bundeswehr ein Verlust sei, die hochwertigen Panzer abzugeben. Er führe täglich Gespräche, damit so schnell wie möglich neue Panzer beschafft werden können, so Pistorius.

Wladimir Klitschko: Soldaten kämpfen für die freie Welt

Auch Wladimir Klitschko war bei dem Besuch in Munster dabei. Der jüngere Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko setzt sich seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 für sein Heimatland ein. In Munster sagte er: "Ich möchte euch bitten, an uns in der Ukraine weiter zu glauben, dass wir uns verteidigen können." Damals, vor einem Jahr, habe die freie Welt nicht an die Ukraine geglaubt. Jetzt sei er froh, zu hören, wie gut die ukrainischen Soldaten von ihren deutschen Kollegen lernten. "Es geht um Tod und Leben." Er bedankte sich bei der Bundesregierung und Verteidigungsminister Pistorius für die Unterstützung - und wünschte sich gleichzeitig mehr davon. "Wir in der Ukraine, an der Frontlinie beschützen euch auch hier." In der Ukraine wüssten die Menschen, was Diktatur heißt. Seit Anfang des Krieges kämpften die Soldaten für die Freiheit und die freie Welt.

Pistorius besucht Rheinmetall in Unterlüß

Nach dem Besuch in Munster ging es für Bundesverteidigungsminister Pistorius weiter ins nahe gelegene Unterlüß im Landkreis Celle zum Rüstungsunternehmen Rheinmetall. Auch dort sollte es um die Ukraine gehen: Rheinmetall hat eine neue Fertigungsanlage für Munition gebaut, die Ende März anlaufen soll. Ab dem Sommer sollen dann die ersten Patronen aus Unterlüß in die Ukraine gehen.

