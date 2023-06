Mord an Ex-Freund beauftragt: Haftstrafen für Mutter und Tochter Stand: 06.06.2023 13:05 Uhr Im Prozess um einen geplanten Auftragsmord in Wolfenbüttel sind eine Tochter und ihre Mutter wegen gemeinschaftlicher versuchter Anstiftung zum Mord zu Haftstrafen verurteilt worden.

Das Landgericht in Braunschweig sah es am Dienstag als erwiesen an, dass die 69-jährige Mutter und ihre 41-jährige Tochter in Wolfenbüttel einen vermeintlichen Mörder beauftragt hatten, um den Ex-Freund der Tochter zu töten. Sie wollten demnach verhindern, dass der Mann das Sorgerecht für ein gemeinsames Kind erhält. Daher sei der Entschluss gereift, den 36-Jährigen zu töten. Die Tochter wurde zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt, ihre Mutter bekam drei Jahre Gefängnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, eine Revision ist möglich.

Vermeintlicher Killer meldet sich bei Polizei

Laut Gericht hatte die Mutter den Kontakt zu einem 33 Jahre alten Bekannten aufgenommen. Die weiteren Absprachen sollen jedoch zwischen ihm und der Tochter stattgefunden haben. Der vermeintliche Auftragsmörder hatte den Strafverfolgern zufolge so lange mitgespielt, bis Ende vergangenen Jahres die vereinbarte Summe von 17.000 Euro geflossen und alle Details besprochen waren. Der 33-Jährige schaltete allerdings die Polizei ein, die das letzte Treffen abhörte und die Frauen schließlich festnahm. "Der muss sterben, weil er ein Arschloch ist", sagte die Tochter in dieser Tonaufzeichnung. Wer das gehört habe, könne keine Zweifel mehr haben, so der Richter in seiner Urteilsbegründung.

Tochter: "Größter Fehler meines Lebens"

Die angeklagte Tochter hatte die Vorwürfe größtenteils zugegeben. "Es war der größte Fehler meines Lebens", sagte sie in ihren letzten Worten nach der Beweisaufnahme. Ihre Mutter äußerte sich nicht im Prozess. Die Anklage hatte sechseinhalb Jahre Haft für die Tochter und drei Jahre für die Mutter beantragt. Die Verteidigung der Tochter hatte für eine Haftstrafe plädiert, die nicht über vier Jahren und drei Monaten liegt. Der Verteidiger der Mutter wollte einen Freispruch für seine Mandantin.

