Weihrauch-Tasting beim Treffen von 4.000 Ministranten

Stand: 24.09.2022 16:23 Uhr

Am Wochenende findet die vierte nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt in Osnabrück statt. Für die Kinder und Jugendlichen gibt es in der Innenstadt ein vielfältiges Programm.