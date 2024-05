Stand: 26.05.2024 17:32 Uhr Starker Regen flutet in Minuten Straßen und Keller in Buchholz

Innerhalb von Minuten hat starker Regen am Sonntagnachmittag Teile von Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) geflutet. Teilweise hätten Straßen einen halben Meter unter Wasser gestanden, wie Ralf Behrens von der Feuerwehr Buchholz dem NDR in Niedersachsen sagte. Das Wasser habe unter anderem Gullydeckel hochgedrückt und Keller geflutet. Auch im Krankenhaus habe es einen starken Wassereinbruch gegeben, dort sei ein Fahrstuhlschacht voll gelaufen. Mehrere Feuerwehren aus Buchholz und eine aus Jesteburg seien im Einsatz gewesen.

VIDEO: Überschwemmungen nach starkem Regen in Buchholz (1 Min)

