Mehr Buchungen: Tui kann Verlust zum Winterstart verringern

Die Corona-Pandemie hatte die Tourismusbranche besonders stark getroffen. Der Reiseanbieter Tui konnte nun eigenen Angaben zufolge seinen saisontypischen Verlust zum Auftakt des Winters verkleinern.

Wie der Konzern mit Sitz in Hannover vor seiner Online-Hauptversammlung am Dienstag bekannt gab, betrug das Netto-Minus im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2022 rund 232 Millionen Euro, im Jahr 2021 waren es noch 387 Millionen Euro. Seinen Umsatz konnte Tui den Angaben zufolge im ersten Viertel des Geschäftsjahres, das bis September 2023 läuft, um 1,4 Millionen Euro ausbauen.

Tui will Corona-Hilfen weiter zurückzahlen

Der Reiseanbieter hatte zuletzt wieder mehr Buchungen verzeichnet - auch für die kommende Sommersaison. Die vom Bund ausgezahlten Milliardenhilfen für die pandemiebedingten Einbußen will Tui in weiteren Schritten zurückzahlen. Die Rede ist von mindestens 730 Millionen Euro plus Zinsen bis zum Jahresende.

