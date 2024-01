Liveticker zum Hochwasser in Niedersachsen: Viele Pegelstände steigen Stand: 04.01.2024 09:59 Uhr Der Dauerregen der vergangenen Tage hat die Hochwasser-Situation in Teilen Niedersachsens weiter verschärft. Laut Deichexperten bedroht das langanhaltende Hochwasser die Schutzbauwerke. Alle wichtigen Meldungen im Liveticker.

Das Wichtigste im Überblick:

Die Polizei warnt: Bitte treffen Sie Vorkehrungen und sichern Sie tiefergelegene Räume. Halten Sie Abstand zu Fließgewässern.

Hochwasser überflutet Feriensiedlung - Urlauber evakuiert

In Südbrookmerland (Landkreis Aurich) ist der See Großes Meer übergelaufen und hat eine Feriensiedlung unter Wasser gesetzt. Die Urlaubsgäste der Anlage bei Aurich wurden evakuiert. Durch den steigenden Pegelstand der zulaufenden Kanäle war das Wasser gestern Abend unerwartet schnell über den Damm getreten. In der Folge musste in der Region auch der Strom abgeschaltet werden.

Regen lässt nach - Lage-Entspannung erst Ende nächster Woche?

Heute können die Helfer und Einsatzkräfte in den Hochwassergebieten in Niedersachsen immerhin weitgehend im Trockenen arbeiten. Am Freitag erwarten Meteorologen ein neues Tief, das aus Südwest-Niedersachsen nach Nordosten zieht. Bis zu 20 Liter Wasser können dann etwa an der Ems und an der Nordsee auf den Quadratmeter fallen. Perspektivisch sei eine Beruhigung in Sicht, sagte ARD-Wetter-Experte Tim Staeger bei NDR Info. Grund sei eine Umstellung der Großwetterlage - mit kälteren Temperaturen und deutlich weniger Niederschlägen. Weil die Pegelstände zeitversetzt reagierten, sei aber womöglich erst Ende nächster Woche von einer Entspannung der Hochwasserlage in Niedersachsen auszugehen.

Experte sieht Kommunikationsdefizite im Hochwasserschutz

Die aktuelle Hochwasserlage zeigt laut Experten Kommunikationsdefizite im Hochwasserschutz auf. "Die Informationen sind alle da, wir haben aber ein Kommunikationsproblem in der Hochwasservorsorge", sagt Torsten Schlurmann, Leiter des Ludwig-Franzius-Instituts an der Leibniz-Universität Hannover. Dies gelte für Behörden, Wissenschaft und auch die Politik. Schlurmann verweist auf eine seit 2007 gültige Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie der EU, aufgrund derer Gefährdungsgebiete ausgewiesen sein müssen. Eine entsprechende Gefahrenkarte existiere auch für die vom Hochwasser stark betroffene Gemeinde Lilienthal (Landkreis Osterholz). Es sei "frappierend, wie ähnlich diese Simulationen im Vergleich mit der heutigen Krisenlage aussehen. Die großflächigen Überschwemmungen sind da nahezu eins zu eins abzulesen", sagt Schlurmann.

Pegelstände der Aller weiter über Meldestufe 3

Auch an der Aller bleibt die Lage angespannt. In Celle und Eitze lag der Pegelstand am Morgen jeweils rund 60 Zentimeter über der Meldestufe 3. An weiteren Orten wie Rethem und Ahlden waren es jeweils mehr als 20 Zentimeter.

Hochwasser stellt auch Gefahr für Wildtiere dar

Zwar sind laut NABU viele Wildtiere an starke Niederschläge und Überschwemmungen angepasst, doch einige Arten sind den Wassermassen ausgeliefert. So ist vor allem die im Boden nistende Brut einiger Insekten verloren. Aber auch Maulwurf und Igel sind gefährdet.

Hochwasser-Update: Kurzüberblick - der Stand am Morgen

Die Deiche und Dämme in Niedersachsen haben über Nacht gehalten. Aufgrund des anhaltenden Drucks der Wassermassen wird an vielen Orten zusätzlich gesichert. Laut Warnlagebericht des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) droht sich die Lage an einigen Orten zu verschärfen. Betroffen sind demnach die Einzugsgebiete von Aller, Leine und Oker sowie von Hase und Hunte.

Auffahrt zur A27 in Bremen geflutet und gesperrt

Auf der Autobahn 27 ist die Auffahrt Bremen-Vahr in Richtung Cuxhaven gesperrt. Dort steht Wasser auf der Fahrbahn. Zudem ist die Ausfahrt Bremen-Industriehäfen Richtung Ritterhude wegen Hochwassers gesperrt. Landesweit sind weiterhin auch viele Bundes-, Land-, und Kreisstraßen teilweise überflutet. Die Feuerwehr warnt davor, die gesperrten Bereiche zu durchqueren. Ein Überblick über betroffene Straßen:

Experte: Beruhigung wohl erst kommende Woche

Nach zwei Tagen mit viel Regen könnte der heutige Tag ein kleiner Lichtblick sein: In Niedersachsen soll es am Donnerstag größtenteils trocken bleiben, allenfalls Schauer werden erwartet. Dass sich die Situation aber nachhaltig entspannt, damit rechnen Wetter-Experten frühestens Ende kommender Woche. Das Problem seien vor allem die Zuflüsse, sagte Stefan Laps aus dem ARD-Wetter-Kompetenzzentrum im Interview bei NDR Info. So würden zum Beispiel Fulda und Werra gerade schon wieder eine neue Hochwasserwelle aufbauen, die Niedersachsen erst Mitte kommender Woche erreichen werde.

Nach dem Dauerregen: Wie entwickeln sich die Pegelstände?

Viele Pegel in Niedersachsen und in Teilen Bremens zeigen weiterhin die höchste Meldestufe an. Zwar soll es heute weitgehend trocken bleiben, der Dauerregen der vergangenen Tage droht die Situation jedoch an einigen Orten zu verschärfen, wie aus dem Warnlagebericht des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hervorgeht. Betroffen sind demnach die Einzugsgebiete von Aller, Leine und Oker sowie von Hase und Hunte.

Campingplatz und Freibad in Harsefeld überschwemmt

Das aktuelle Hochwasser hat in Harsefeld (Landkreis Stade) zu einem Großeinsatz geführt. Dort waren am Mittwoch die Rosenbornteiche über die Ufer getreten. Das Wasser strömte über einen Campingplatz und überschwemmte auch das benachbarte Freibad. Nach Angaben einer Feuerwehrsprecherin verhinderten rund 100 Helfer, dass das verschmutzte Wasser in die Schwimmbecken und in die empfindlichen Pumpenanlagen lief. Auch die nahegelegene Eissporthalle konnte geschützt werden. Um das Wasser fernzuhalten, hat die Feuerwehr vier Kilometer Schlauchleitungen verlegt. Zudem errichten sie Barrieren aus Sandsäcken und sogenannten Big Bags.

Pegelstand der Hase weiter angestiegen

In der Nacht ist der Pegelstand der Hase bei Herzlake (Emsland) auf 5,70 Meter gestiegen und hat damit Meldestufe 3 erreicht. Das bedeutet, dass dort auch einzelne Straßen, Grundstücke oder Keller überflutet werden können. Aktuell geht der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft-, Küsten und Naturschutz (NLWKN) davon aus, dass die Wasserstände bei Herzlake im Laufe des Tages wieder sinken. Anders in Meppen-Bokeloh: Dort soll der Pegel der Hase noch weiter ansteigen. Bisherige Scheitelwasserstände sollen dort im Laufe des Tages voraussichtlich erreicht oder sogar überstiegen werden, hieß es.

Mobiler Deich aus Frankreich wird an der Aller errichtet

Einsatzkräfte aus Frankreich werden heute in der Nähe von Thören bei Winsen an der Aller mit dem Aufbau eines mobilen Deichs beginnen. Das rund 30-köpfige Team des französischen Zivilschutzes war gestern in Celle eingetroffen. Sie sind Teil einer europaweit einheitlich strukturierten Einheit zur Hochwasserbekämpfung.

Deiche und Dämme haben über Nacht gehalten

Aufgrund weiterer Niederschläge in der vergangenen Nacht bleibt die Lage vielerorts in Niedersachsen angespannt. Nach bisherigen NDR Informationen gab es über Nacht keine Deich- oder Dammbrüche. Auch mussten keine weiteren Menschen aus Wohngebieten wegen des Hochwassers evakuiert werden. In mehreren Orten bleibt die Lage kritisch - etwa in Oldenburg. Dort ist der Pegelstand der Hunte nach Angaben aus dem Lagezentrum zwar weiterhin hoch, aber nicht gestiegen.

Weser an zwei Meldestellen über Meldestufe 2

An zwei Messstellen der Weser hat das Hochwasser erneut die Meldestufe 2 überschritten. In Höxter hat der Pegelstand in der Nacht die 500 Zentimeter-Marke geknackt, wie aus Daten des Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hervorgeht. An der Weser-Messstelle Karlshafen wurde am Mittwochabend mit 440 Zentimetern die zweite Meldestufe erreicht. In beiden Gebieten ist die Tendenz steigend. Meldestufe 2 bedeutet, dass vor allem land- und forstwirtschaftliche Flächen überschwemmt werden können.

Hunderttausende Hektar Acker und Grünland überschwemmt

Das Hochwasser trifft auch die Landwirtschaft. Fast jeder Landwirt ist nach Angaben des niedersächsischen Bauernverbandes derzeit von Überflutungen seiner Felder beziehungsweise von Nässeschäden betroffen. Grund dafür seien die großen Niederschlagsmengen der vergangenen Wochen, teilte das Landvolk in Hannover mit. Wie viele landwirtschaftliche Flächen direkt vom Hochwasser anliegender Flüsse oder anderer Gewässer beeinträchtigt seien, sei aktuell nicht genau abschätzbar. "Es sind mehrere Hunderttausend Hektar Acker und Grünland überschwemmt", sagte Landvolk-Präsident Holger Hennies. Auch Hunderte von Hofstellen seien von Überschwemmungen betroffen, "glücklicherweise aber nur sehr wenige Betriebe so stark, dass auch Ställe betroffen sind und Vieh evakuiert werden musste".

Langanhaltendes Hochwasser bringt Deiche an Grenze

Das Besondere an der aktuellen Lage sei, dass es Hochwasser großflächig an vielen Flüssen und Orten gleichzeitig gebe, sagte der Leiter des Ludwig-Franzius-Instituts für Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen an der Leibniz Universität Hannover, Torsten Schlurmann, der Deutschen Presse-Agentur. Zudem dauere die Lage schon über Tage an. "Wir sehen keine schnell abfließende Hochwasserwelle an den Flüssen, sondern dass das Wasser quasi steht. Durch den lang anhaltenden Einstau gibt es nun das Risiko, dass die Deiche an ihre Leistungsgrenzen stoßen", sagte Schlurmann.

Liveticker startet wieder

Auch heute halten wir Sie hier auf dem Laufenden zum Hochwasser in Niedersachsen. Nach fast zwei Wochen ist für die Hochwassergebiete kaum eine Entspannung in Sicht. Hier geht's zum Blog vom Vortag.

