Liveticker zum Hochwasser in Niedersachsen: Feuerwehr warnt vor Leichtsinn Stand: 31.12.2023 17:30 Uhr Noch immer sind weite Teile Niedersachsens überflutet. Der seit mehr als einer Woche anhaltende Druck auf die Deiche sorgt vielerorts für Anspannung. In Verden hat sich Bundeskanzler Scholz heute ein Bild gemacht.

Das Wichtigste im Überblick:

Die Polizei warnt: Bitte treffen Sie Vorkehrungen und sichern Sie tiefergelegene Räume. Halten Sie Abstand zu Fließgewässern.

Kanufahrer im Überschwemmungsgebiet - Feuerwehr warnt

Auch in Celle beklagen Stadt und Feuerwehr leichtsinniges Verhalten von Bürgern im Umgang mit dem Hochwasser. Bei einem Überflug seien im Bereich Osterloh Kanufahrer im Überschwemmungsgebiet entdeckt worden, teilte die Stadt am Sonntag mit. "Feuerwehr und Stadtverwaltung appellieren dringend, von solchen Freizeitaktivitäten abzusehen", hieß es in der Mitteilung. Einsatzkräfte hätten nicht die notwendigen Kapazitäten, um sich um Personen zu kümmern, die sich freiwillig und bewusst in Gefahr begeben. Privatpersonen sollen die Überschwemmungsgebiete meiden, wenn eine Betretung nicht zwingend notwendig ist. Das gelte auch für jedwede Form von "Hochwassertourismus", so Stadt und Feuerwehr Celle.

Nancy Faeser kommt ins Hochwassergebiet

Heute der Bundeskanzler, morgen die Bundesinnenministerin: Nancy Faeser (SPD) wird an Neujahr im Hochwassergebiet in Niedersachsen erwartet. Faeser wird am Nachmittag in Hatten-Sandkrug (Landkreis Oldenburg) Einsatzkräfte von THW und Bundespolizei treffen, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Sie wird begleitet von Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD). Heute hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Stadt Verden (Aller) besucht.

In Hemmingen (Region Hannover) musste die Feuerwehr einen Radfahrer aus den Fluten retten. Der über 70 Jahre alte Mann hatte am Samstag eine Barriere mit Sandsäcken umfahren und ist direkt in die starke Strömung gefahren, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Dabei sei er gestürzt und nicht mehr selbstständig aus dem stark strömenden Wasser herausgekommen. Den Einsatzkräften gelang es, den Radfahrer zu retten, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehr sperrte infolge des Vorfalls den Sandsackwall noch zusätzlich mit einem Flatterband ab. Die Feuerwehr Hemmingen weist in diesem Zusammenhnag noch einmal "ausdrücklich auf die immense Gefährdung hin, die von einem Hochwasser ausgeht". Auf keinen Fall dürfe überschwemmtes Gebiet betreten werden. In den vergangenen Tagen mussten Einsatzkräften in vielen Hochwasser-Regionen Menschen retten, die Absperrungen umfahren und sich dadurch in Gefahr gebracht hatten.

Heidekreis: Anwohner sollen sich auf Evakuierungen vorbereiten

In den Hochwassergebieten im Heidekreis ist die Situation zuletzt stabil geblieben. Die Lage bleibe allerdings angespannt, teilte der Landkreis mit. Dies gelte insbesondere für Bewohnerinnen und Bewohner der Bereiche:



Kirchwahlingen

Teile von Hademstorf und

Hodenhagen

Celle: Autofahrer demoliert Hochwasserschutz

Die Menschen dort sollen sich auf mögliche kurzfristige Evakuierungen vorbereiten, so der Landkreis. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Campingplatzes der Rethemer Fähre sollen nach einem Aufruf der Samtgemeinde Rethem bereits jetzt ihre Häuser verlassen.

Erneut hat ein Autofahrer eine wegen des Hochwassers gesperrte Straße ignoriert. Die Aktion hat für den Mann Folgen: Bei seiner Durchfahrt in der heutigen Nacht überfuhr der Fahrer mit seinem Wagen eine mobile Wassersperre und beschädigte den Schlauch so stark, dass dieser ausgetauscht werden musste. Eine Sprecherin der Stadt erklärte, der Vorfall werde für den Fahrer Konsequenzen haben. Die Stadtverwaltung werde in der kommenden Woche entsprechende Maßnahmen einleiten. Die Stadt appellierte erneut, sämtliche Sperrungen ernst zu nehmen. "Mit eigenmächtigem Verhalten gefährdet man nicht nur sich, sondern auch andere und behindert zudem die Einsatzkräfte, die derzeit alle Hände voll zu tun haben, um die Menschen und unsere Stadt zu schützen", sagte Oberbürgermeister Jörg Nigge (CDU).

"Hallo Niedersachsen": Beiträge zum Hochwasser

Über die Lage in den Hochwassergebieten hat das NDR Regionalmagazin "Hallo Niedersachsen" gestern Abend schwerpunktmäßig berichtet. Hier sind die Beiträge zum Nachschauen.

Oldenburg: Lage im Bereich Achterdiek bleibt angespannt

In Oldenburg ist der Pegel der Hunte etwas zurückgegangen. Die Lage bleibt aber angespannt - insbesondere im Bereich Achterdiek, wo der Küstenkanal in die Hunte mündet. Am Samstag hatte die Stadt Bewohnerinnen und Bewohner aufgefordert, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Dies gilt auch weiterhin. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) verwies gegenüber dem NDR Fernsehen auf die lange Dauerbelastung der Deiche von bis zu neun Tagen. Die Gefahr eines Durchbruchs an der ein oder anderen Stelle sei weiterhin gegeben, sagte Krogmann. Daher könne es in den nächsten Tagen weiterhin zu Evakuierungen kommen. Die Stadt sei darauf vorbereitet, betonte Krogmann. In dem betroffenen Wohngebiet im Bereich Achterdiek wohnen etwa 250 Menschen.

Lingen hebt Evakuierungen auf und spendet Sandsäcke

Auch in Lingen entspannt sich die Lage. Alle Evakuierungen seien aufgehoben, teilte die Stadt am Sonntag mit. Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner könnten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Der Pegel der Ems falle weiterhin, derzeit liege er bei etwa 5,74 Meter hieß es. Aufgrund der nun stabilen Hochwasserlage unterstützt die Stadt andere Kommunen mit Sandsäcken. Rund 15.000 Sandsäcke seien aktuell auf dem Weg nach Haren (Ems), teilte die Stadt am Sonntagmittag mit. In den Vortagen seien bereits 18.000 weitere Sandsäcke zur Verfügung gestellt worden.

Jetzt live: Sondersendung im NDR Fernsehen

In der Sondersendung zur Hochwasser-Lage berichtet das NDR Fernsehen über den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Verden an der Aller. Außerdem geht es unter anderem um die Hochwasser-Lage an der Hunte und am Küstenkanal in Oldenburg.

Erneut viele Freiwillige bei Deichsicherung in Haren

In Haren (Ems) beteiligen sich weiter zahlreiche Freiwillige an den Deichsicherungsarbeiten. In einer Menschenkette haben sie auch am Sonntag weitere Sandsäcke bis zum Deich gebracht. Laut Augenzeugen sollen es bis zu 1.000 Menschen gewesen sein - und damit noch mehr als gestern. Nachdem am Samstag auf einer Länge von mehreren hundert Metern kleinere Abbrüche an der Deichsohle entdeckt worden waren, hatten zahlreiche Helfer die Einsatzkräfte unterstützt.

Weil: Gefahr von Dammbrüchen nicht gebannt

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht die Hochwasserlage weiter angespannt. Insbesondere in den nördlicheren Landesteilen Niedersachsens sei der Druck der Wassermassen "ungeheuer groß". Man sei froh, dass die Sicherungssysteme bisher hielten. "Aber wir wissen ganz genau, je länger der Druck des Wassers auf den Deichen liegt, desto größer ist das Risiko, dass doch noch diese Dämme dann brechen können", sagte Weil am Sonntag bei einem Besuch in Verden (Aller). Bislang sei Niedersachsen mit einem blauen Auge davongekommen. Er wisse von keinem Todesfall und nur einer Verletzung bei der Feuerwehr. Auch die Zahl der evakuierten Menschen von deutlich unter 2.000 sei erfreulich niedrig. Ebenso wie Kanzler Scholz hob auch Weil den Einsatz der Helfer hervor. Etwa 6 bis 10 Millionen Sandsäcke seien bereits gefüllt und verlegt worden. Mehr als 100.000 Menschen würden landesweit aktiv gegen das Hochwasser helfen.

Kanzler in Verden: Scholz dankt Helfern

Bei einem Besuch in Verden hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Menschen vor Ort für ihre Hilfe gedankt. "Ich glaube, dass das zeigt, dass in unserem Land Solidarität existiert und die Bereitschaft, zusammenzuhalten." Scholz versicherte zudem, dass der Bund den betroffenen Ländern und Kommunen bei der Bewältigung "mit seinen Möglichkeiten" zur Seite stehen werde.

Gesunkene Pegelstände auch in Meppen

In Meppen hat sich die Situation etwas entspannt. Die Pegelstände sind um ein paar Zentimeter gesunken. In der Meppener Feuerwache halten derzeit nach Informationen von NDR Niedersachsen zwei Dutzend Kräfte die Stellung. Viele Helfer sind nach Hause gegangen und schnaufen durch, halten sich aber einsatzbereit. Auch die Notunterkunft in der Berufsbildenden Schule ist gerade nicht besetzt, wäre aber bei Bedarf innerhalb einer Stunde wieder hochgefahren.

Die Wasserstände in Sandkrug (Landkreis Oldenburg) sind leicht gesunken. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist zudem die "akute Phase der Deichsicherung" abgeschlossen. Der Deich werde aber weiter Tag und Nacht überwacht. Sandsäcke stünden bereit, Hubschrauber der Bundeswehr in Nordholz und der Bundespolizei in Rastede könnten im Notfall schnell im Einsatz sein. Evakuierte Anwohner können laut Feuerwehr zurück in ihre Häuser.

Unterstützung aus Baden-Württemberg

Aus Ludwigsburg sind acht ehrenamtliche Feuerwehrleute in Lilienthal (Landkreis Osterholz) im Einsatz. Nach Angaben des Innenministeriums in Baden-Württemberg haben sie Hochleistungspumpen und mobile Deiche mitgebracht. Niedersachsen könne kurzfristig weitere Geräte anfordern, hieß es.

Kanzler-Besuch und Arbeiten am Deich: Die Bilder von heute

In Verden sinken die Pegelstände der Aller leicht, doch das Wasser steht weiter hoch auf weiten Flächen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich davon heute aus dem Hubschrauber ein Bild gemacht. Zusammen mit Ministerpräsident Weil und Innenministerin Behrens (beide SPD) sprach er zudem mit Einsatzkräften von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Außerdem traf sich Scholz in Verden mit betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern, deren Häuser im Wasser stehen oder vom Hochwasser bedroht sind.

Heute ab 15.25 Uhr: NDR Info extra

In der Sondersendung zur Hochwasser-Lage ist NDR Niedersachsen beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Verden an der Aller. Außerdem geht es unter anderem um die Hochwasser-Lage an der Hunte und am Küstenkanal in Oldenburg. Zu sehen im NDR Fernsehen oder direkt hier im Liveticker.

Leichte Entspannung im Landkreis Celle

Rund um Celle hat sich die Hochwasser-Situation nach Angaben des Landkreises etwas entspannt. Der Pegelstand der Aller sei weiter gefallen und vorerst seien eher keine größeren Niederschläge zu erwarten. "Die Lage ist jedoch weiterhin dynamisch und wird ständig beobachtet", sagte Landrat Axel Flader (CDU). In Wathlingen, wo das Wasser einen Deich beschädigt hatte, waren den Angaben zufolge seit Samstagnachmittag rund 550 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Mit rund 16.000 Sandsäcken stabilisierten sie bis in die Nacht den Deich. Wathlingen sei damit nach jetzigem Stand gesichert.

Besuch des Bundeskanzlers: Scholz in Verden gelandet

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist mit einem Hubschrauber der Luftwaffe in Verden gelandet. Begleitet von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Innenministerin Daniela Behrens lässt Scholz sich in Verden heute vom Landesbranddirektor über die Lage informieren. In der Verdener Innenstadt wollen sich die drei am Mittag mit Bürgerinnen und Bürgern austauschen und sich bei Hilfskräften bedanken.

Wenig Regen in Niedersachsen - doch das ändert sich wieder

Die gute Nachricht für die Menschen in den Hochwasser-Gebieten: Bis Neujahr soll in Niedersachsen kaum Regen fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt lediglich örtliche Schauer vor allem im Westen voraus. Von Dienstag an werde es allerdings wieder mehr regnen. Ein Meteorologe des DWD spricht von "erheblichen Mengen". Ähnlich werde es auch am Mittwoch sein. "Da kommen wir wieder in unwetterartige und kritische Bereiche", sagte der Meteorologe.

Deich in Haren wird gesichert

In Haren (Ems) haben in der Nacht zahlreiche Feuerwehrleute einen Deich gesichert. Bei einer Kontrolle waren auf einer Länge von mehreren Hundert Metern kleinere Abbrüche an der Deichsohle entdeckt worden. Die Rettungskräfte forderten Hilfe aus dem benachbarten Meppen an. Zur Hilfe eilten auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. Gemeinsam stellten sie eine Menschenkette auf und platzierten Sandsäcke. Die Stadt Haren betonte, es sei kein Deich gebrochen. Der Einsatz werde vermutlich bis in das neue Jahr dauern.

Einsatzkräfte haben mit dem Hochwasser mehr als genug zu tun. Deshalb empfehlen mehrere Städte, darunter Celle, heute auf Feuerwerk zu verzichten. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) plädiert dafür, in Hochwasser-Gebieten keine Böller zu zünden. Manche Kommunen verbieten das Böllern sogar, etwa Lilienthal im Landkreis Osterholz. In Hatten bei Oldenburg wurde ein solches Verbot wieder aufgehoben, der Bürgermeister bat jedoch darum, verantwortungsvoll mit Feuerwerk umzugehen.

Die aktuellen Pegelstände der Flüsse

Laut dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) haben mehrere Pegelstände ihren Scheitel erreicht und sinken wieder. Die Pegelstände in den Mittel- und Unterläufen der Aller, Leine und Oker bleiben demnach vorerst auf dem derzeitigen Niveau. Auch in anderen Flussgebieten wie an der Hunte und der Wümme gibt es noch keine Entwarnung. Niedersachsens Innenministerium rechnet damit, dass die Lage im Raum Oldenburg sowie in den Landkreisen Celle, Vechta und Osterholz angespannt bleibt.

Bundeskanzler Scholz kommt heute nach Verden

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist heute in Hochwasser-Gebiete im Norden Niedersachsens. Wie die Staatskanzlei mitteilt, macht Scholz heute Vormittag gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil und Innenministerin Daniela Behrens (beide SPD) zunächst einen Rundflug über die überschwemmten Gebiete. Anschließend werden sie in Verden an der Aller vom Landesbranddirektor über die Lage informiert. In der Verdener Innenstadt wollen sich die drei am Mittag mit Bürgerinnen und Bürgern austauschen und sich bei Hilfskräften bedanken.

Gemeinde Hatten: Evakuierungen könnten enden

In der Gemeinde Hatten im Landkreis Oldenburg könnten die vorsorglichen Evakuierungen heute enden. Am Samstagabend sollte die Sicherung von Deichen mit Sandsäcken abgeschlossen werden. Dazu war auch ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz. In Winsen bei Celle und in Lilienthal (Landkreis Osterholz) war hingegen nicht absehbar, wann Menschen wieder in ihre Häuser zurück können. In der Stadt Oldenburg wurde eine mögliche Evakuierung vorbereitet, etwa im Bereich Achterdiek, wo der Küstenkanal in die Hunte mündet. Die Deiche seien unverändert einem hohen Druck ausgesetzt, teilte die Stadt am Sonnabend mit. Bisher seien die Deiche allerdings trocken und stabil. "Es handelt sich hierbei um eine Vorsichtsmaßnahme - eine konkrete Evakuierung ist derzeit nicht vorgesehen."

Zahlreiche Straßen in Niedersachsen gesperrt

Die Wassermassen machen auch vor den Straßen im Land nicht Halt: Bundes-, Land-, und Kreisstraßen sind teilweise überflutet und deswegen gesperrt. Die Feuerwehr warnt davor, die gesperrten Bereiche zu durchqueren. Ein Überblick über die betroffenen Straßen:

Liveticker zum Hochwasser am Sonntag startet - Guten Morgen!

Hier berichten wir nun wieder im Liveticker über die wichtigsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Hochwasser in vielen Regionen in Niedersachsen. Guten Morgen! Hier geht's zum Blog vom Vortag.

Hochwasser in Niedersachsen: Die Bilder der vergangenen Tage

