Landtagswahlen: Das sind die Reaktionen aus Niedersachsen Stand: 01.09.2024 20:00 Uhr AfD und BSW heißen die Wahlgewinner der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. SPD, FDP und Grüne mussten dramatische Verluste hinnehmen. Wie bewerten die Parteien in Niedersachsen das Wählervotum?

Erstmals ist die AfD bei einer Landtagswahl stärkste Kraft geworden. In Thüringen liegt sie nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF auf Platz eins. Bei der Landtagswahl in Sachsen schneidet die CDU knapp besser ab als die AfD. Laut Hochrechnung von infratest dimap ist die CDU mit 31,7 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Die AfD liegt mit 30,6 Prozent direkt dahinter. Aus dem Stand stark zweistellig wird in beiden Ländern das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Für die Parteien der Ampel-Koalition im Bund, die fast alle an Stimmen verlieren, ist es ein bitterer Abend.

Weil nennt AfD-Ergebnisse "erschreckend"

Als "erschreckend" hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die Ergebnisse der AfD Sachsen und Thüringen am Abend bezeichnet. Es stelle sich die Frage, wie es gelingen könne, diese Wählerinnen und Wähler wieder für Parteien zu gewinnen, die klar auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das Abschneiden der SPD sei laut Weil "weit von dem Anspruch der SPD als bundesweiter Volkspartei entfernt". "Die Verantwortung dafür, dass nach dem Wahlgang nun stabile Landesregierungen auf demokratischer Grundlage zustande kommen, hat in Sachsen und in Thüringen nunmehr die CDU", sagte Weil. Er wünsche Michael Kretschmer in Sachsen und Mario Voigt in Thüringen viel Erfolg bei der Regierungsbildung.

Wahlen für AfD"eine echte Zeitenwende"

Ansgar Schledde, Landesvorsitzender der AfD-Niedersachsen, nannte die Landtagswahlen "eine echte Zeitenwende". Schledde bezeichnete das vorläufige Ergebnis in Thüringen "den bisher größten Erfolg in der Geschichte der AfD". "Die anderen Parteien können nicht auf Dauer eine Partei ausgrenzen, hinter der große Teile der Wähler stehen. Das funktioniert in einer Demokratie nicht", sagte Schedde. Die Probleme seien so groß, dass jeder mitanpacken müsse. "Eine Brandmauer darf es nicht geben“, so der Landesvorsitzende.

Weitere Reaktionen folgen.