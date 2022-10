Landesforsten: Wohl weniger Eicheln und Bucheckern Stand: 05.10.2022 13:29 Uhr Der September war in Niedersachsen in vielen Regionen deutlich feuchter als im Schnitt, nichtsdestotrotz befürchten die Niedersächsischen Landesforsten eine geringe Ernte von Eicheln und Bucheckern.

Im Raum Oldenburg ist im September im Vergleich zu den vergangenen Jahren etwa 30 Prozent mehr Regen gefallen, in Braunschweig gab es mehr als doppelt so viel Regen. Dennoch habe es insgesamt zu wenig geregnet, so die Niedersächsischen Landesforsten. Der geringe Niederschlag habe auch Auswirkungen auf die Menge von Eicheln und Bucheckern: Nach einer guten Blüte der Bäume im Frühjahr hatten die Landesforsten noch auf eine gute Saatgut-Ernte gehofft, sagte Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten, Mathias Aßmann. Nun deute sich aber an, dass die Ernte doch schlechter ausfallen könnte.

VIDEO: Dürre, Brände und Borkenkäfer bedrohen Waldbestand in NDS (18.09.2022) (3 Min)

Landesforsten Niedersachsen: Bäume tragen zu wenig Eicheln und Bucheckern

Die Landesforsten sind auf den kontinuierlichen Nachschub von Baum-Saatgut angewiesen, um die Wälder in widerstandsfähigere Mischwälder umzuwandeln. Sie stünden zudem in der Wiederbewaldung vor "riesigen Aufgaben", sagte Aßmann. Einerseits sei dafür viel Saatgut nötig, auf der anderen Seite zeichne sich als Hitzefolge im Wald eine kleinere Ernte von Eicheln und Bucheckern ab. Viele der für Saatgut ausgewählten besonders guten und stressresistenten Bäume würden zu wenige Früchte tragen.

Waldboden ist zu trocken, Landesforsten hoffen auf mehr Niederschlag

Vom Regen im September solle man sich nicht täuschen lassen, so Aßmann weiter. "Wir haben ein riesiges Niederschlagsdefizit aus mehreren Jahren." Die Boden-Wasser-Speicher seien leer - eine Folge von mehreren trockenen Sommern in den vergangenen Jahren. Die ersten 25 Zentimeter im Oberboden seien nun zwar deutlich besser mit Wasser versorgt, im Bereich bis 1,80 Meter Tiefe sei es in vielen Regionen aber noch immer zu trocken. Dabei zögen in diesem Bereich besonders ältere Bäume Wasser. Die Försterinnen und Förster in Niedersachsen hoffen daher weiterhin auf Regen.

Hintergrund: Die Niedersächsichen Landesforsten

Die Niedersächsischen Landesforsten bewirtschaften nach eigener Aussage rund 335.000 Hektar Waldflächen. Zudem sind sie als Dienstleister tätig und betreuen neben den Landeswäldern auch noch etwa 77.000 Hektar Wald von Kommunen und Forstgenossenschaften.

