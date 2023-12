Stand: 01.12.2023 13:20 Uhr Länder sollen Gebiete zum Abschuss von Wölfen ausweisen dürfen

In Münster haben sich die Umweltministerinnen und -minister getroffen und über den Wolf diskutiert. Das Ergebnis ist eindeutig: Der Vorschlag von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) kann Anfang des kommenden Jahres von den Ländern umgesetzt werden. Sie sollen Gebiete festlegen, in denen es vermehrt zu Wolfsrissen gekommen ist. Ist das geschehen, kann in diesen Regionen nach einem Nutztierriss schneller und unbürokratischer gehandelt werden. Hat ein Wolf dort einen Schutzzaun überwunden und ein Nutztier getötet, dürfen drei Wochen lang Wölfe im Umkreis von 1.000 Metern geschossen werden. Ein DNA-Nachweis ist nicht nötig.

