Katze taucht ein Jahr nach Verschwinden auf - 60 Kilometer entfernt Stand: 29.11.2023 09:21 Uhr Eine Frau aus Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) konnte am Dienstag ihre vermisste Katze "Lucky" wieder in die Arme schließen. Das Tier war ein Jahr nach seinem Verschwinden rund 60 Kilometer entfernt wieder aufgetaucht.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die 53-jährige Besitzerin die kleine Katze gemeinsam mit ihren Kindern per Hand aufgezogen. Im November 2022 büxte das Tier im Alter von zwei Jahren jedoch aus und blieb trotz einer großen Suchaktion im gesamten Ort verschwunden. Nun ist die getigerte Katze laut Polizei in Garbsen (Region Hannover) gefunden worden.

Chip gab Gewissheit

Eine 39 Jahre alte Frau war auf das Tier aufmerksam geworden, als es unbedingt in ihr Haus gelassen werden wollte. Da die Katze ihr nicht bekannt vorkam und auch in der Nachbarschaft keiner die Katze wiedererkannte, überprüfte die Polizei den Chip des Tieres. Über den Verein "Tasso e.V." konnte die Besitzerin ausfindig gemacht werden. Der Ausreißer wurde noch in der Nacht zu Mittwoch an die Besitzerin übergeben. "Lucky" ist laut Polizei wohlauf.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.11.2023 | 07:30 Uhr