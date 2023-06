"Judenpresse"-Rufe: Landeschef von Die Rechte angeklagt Stand: 28.06.2023 15:08 Uhr Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage gegen den Landesvorsitzenden der Partei Die Rechte erhoben. Er soll im November 2020 Medienvertreter mit den Worten "Judenpresse" beleidigt haben.

Dem 53-Jährigen wird vorgeworfen, im Jahr 2020 am Rande einer Demonstration der Partei Die Rechte zum Volkstrauertag in Braunschweig mehreren Pressevertretern entsprechende Begriffe entgegengerufen zu haben. Der Vorfall ist durch ein Video dokumentiert. In den Jahren 2021 und 2023 hatten die Staatsanwälte die Angelegenheit noch nicht als strafbare Volksverhetzung eingeschätzt. Das sorgte bundesweit für Kritik, mehrere Menschen legten dagegen Beschwerde ein.

Videos 2 Min Prozess gegen "Vereinte Patrioten": Niedersachse angeklagt Michael H. aus Bad Zwischenahn soll unter anderem die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mitgeplant haben. (17.05.2023) 2 Min

Staatsanwaltschaft: Aufstachelung zu "Gewaltakten"

Die Behörde prüfte daraufhin insbesondere den historischen Nazibegriff "Judenpresse" erneut und stufte diesen nun doch als volksverhetzend ein. Die Staatsanwaltschaft kam zu der Auffassung, dass der Landesvorsitzende "die Gesamtheit der in Deutschland lebenden Juden verunglimpfen" wollte - weshalb sie jetzt Anklage wegen Volksverhetzung und Beleidigung erhebt. Auch in weiteren Äußerungen, wonach er anwesenden Medienvertretern "Feuer und Benzin" gewünscht hatte, sieht die Behörde eine Aufstachelung zu "Gewalt- und Willkürakten".

In der rechtsextremistischen Kleinstpartei Die Rechte sind laut Verfassungsschutzbehörden unter anderem viele Neonazis aktiv. Bundesweit habe die Partei rund 450 Menschen Mitglieder.

Weitere Informationen "Judenpresse"-Rufe: Fürst sieht Wahlmann in der Pflicht Der Präsident der Jüdischen Gemeinden fordert ein Eingreifen der Justizministerin. Es geht um einen Fall in Braunschweig. (27.02.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.06.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus