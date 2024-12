Jahresrückblick: Das war 2024 in Niedersachsen Ob Hochwasser, Rainbow Family, Bauernproteste oder die erfolglose Suche nach Arian - 2024 gab es viele Ereignisse, die Niedersachsen bewegt haben. Auf einige davon schauen wir in unserem Jahresrückblick.

Traurig und bewegend, lustig und interessant - einige Geschichten wurden in den vergangenen Monaten von besonders vielen NDR Usern gelesen. Auf die meistgelesenen Geschichten, die bei Ihnen die größte Resonanz erzeugt haben, blicken wir hier zurück. Dazu gehörten zum Beispiel Berichte rund um das anhaltende Hochwasser Anfang des Jahres. Das ist wirklich schon ein Jahr her! Außerdem erinnern wir an die Bauernproteste, an die Rainbow Family und die Festnahme der mutmaßlichen früheren RAF-Terroristin Daniela Klette. Die traurigste Nachricht war für viele Niedersachsen sicher die, dass der sechsjährige Arian nach wochenlanger Suche nur noch tot gefunden werden konnte. Auf einige dieser Geschichten blicken wir zum Ende des Jahres zurück.

Weitere Informationen Jahresrückblick Niedersachsen: Die Ereignisse des Jahres 2023 Von Schiffsunglücken in der Nordsee bis zu einem Kind, das eine Bank überfallen will: Das waren Ihre Geschichten 2023. mehr