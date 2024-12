Umfrage: Mehrheit geht ohne Neujahrsvorsätze ins neue Jahr Stand: 27.12.2024 05:00 Uhr Etwa jeder Vierte #NDRfragt-Teilnehmer hat persönliche Vorsätze für das kommende Jahr. Weit verbreitet sind dabei Ziele, die das Wohlbefinden steigern sollen - körperlich wie seelisch.

Kaum ist Weihnachten vorbei, freuen sich viele auf Silvester. Das letzte Fest des Jahres ist für einige aber auch Anlass, über die vergangenen zwölf Monate nachzudenken – was gut und was weniger gut lief. Konkrete Vorhaben für 2025 nehmen sich aber nur wenige in Norddeutschland vor. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von #NDRfragt mit fast 16.000 Norddeutschen hervor. Demzufolge gibt lediglich jeder vierte Befragte an, Ziele zu haben. Eine Mehrheit von 58 Prozent der Umfrageteilnehmer geht ohne guten Vorsätze ins neue Jahr.

Mehrheit hält von Neujahrsvorsätzen nichts

Doch warum stehen so viele Befragte Neujahrsvorsätzen skeptisch gegenüber? #NDRfragt-Mitglied Sarah (25) aus Hamburg bringt die Haltung einiger Umfrageteilnehmer so auf den Punkt: "Ich nehme mir nie Vorsätze fürs neue Jahr vor. Wenn ich etwas ändern möchte, dann kann ich das jederzeit machen und muss nicht auf einen Jahreswechsel warten (...)". Die 33-jährige Louiza aus Schleswig-Holstein teilt diese Meinung, sieht aber Neujahrsvorsätze grundsätzlich kritisch: "(...) Außerdem denke ich, dass die Silvestervorsätze oft nicht länger als vier Wochen halten. Danach ist man unzufrieden mit sich selbst und schiebt gute Ideen und Änderungen eventuell nach hinten."

Unter den Umfrageteilnehmern gaben 14 Prozent an, noch unentschieden zu sein, ob sie sich für 2025 etwas vornehmen sollten oder nicht. Einer von ihnen ist #NDRfragt-Mitglied Rainer (63) aus Niedersachsen: "Es kommt doch immer alles anders", schreibt er. Der 49-jährige Sven aus Schleswig-Holstein hält dagegen Vorsätze für wichtig. Denn ohne Ziele sei ein Leben sinnlos, findet er.

Häufigste Vorsätze zielen auf körperliches und seelisches Wohlbefinden ab

Bei den Befragten, die sich zu guten Vorsätzen bekennen, rangieren Vorsätze ganz oben, die auf mehr körperliches oder seelisches Wohlbefinden hinauslaufen. So nimmt sich jeder dritte Befragte vor, mehr Sport zu treiben. Am zweithäufigsten genannt wird "abnehmen", dicht gefolgt vom Vorhaben, Stress zu vermeiden oder abzubauen. Jeder vierte Befragte ist zudem entschlossen, sich im neuen Jahr mehr Zeit für sich selbst zu nehmen und sich gesünder zu ernähren.

#NDRfragt-Mitglied Andrea (69) aus Schleswig-Holstein gibt mit ihrem Vorsatz dieses Stimmungsbild aus der #NDRfragt-Gemeinschaft gut wieder: "Ich möchte mein Leben - und meinen Körper - leichter und damit überschaubarer machen. Prioritäten setzen, Ballast abwerfen - in jeglicher Hinsicht."

Die Ergebnisse zeigen dabei einen auffälligen Unterschied zwischen jüngeren und älteren Befragten. Während jeder vierte Umfrageteilnehmer im Alter zwischen 16 und 29 Jahren das Ziel äußert, weniger Zeit am Handy zu verbringen, sind es bei den Befragten ab 30 Jahren nur neun Prozent. Damit ist dieses Ziel bei den jüngeren Befragten der dritthäufigste genannte Vorsatz.

Was sagen #NDRfragt-Mitglieder zu Neujahrsvorsätzen? Pro Umfrage erreichen uns Tausende von Meinungen - in dieser Anwendung bereiten wir einige für Sie auf. Um den ganzen Beitrag zu sehen, tippen Sie auf die jeweilige Kachel. Mit den Buttons können danach filtern, ob die #NDRfragt-Teilnehmer Vorsätze äußern oder grundsätzlich keine haben. Neue Beiträge laden Sie über das Pfeilsymbol.

Nahezu alle Befragten optimistisch, Vorsätze einzuhalten

"Glauben Sie, Ihre Vorsätze für 2025 einhalten zu können?": Diese Frage bejahen fast neun von zehn Befragten (88 Prozent) - obwohl der Blick in die Vergangenheit eine andere Tendenz erwarten ließe. Denn rund die Hälfte (52 Prozent) der Befragten, die schon 2024 Vorsätze hatten, gibt zugleich an, diese nicht oder nur teilweise eingehalten zu haben.

Was ist das Erfolgsrezept, um am Ball zu bleiben? Rund die Hälfte der Befragten, die ihre Vorsätze dieses Jahr eingehalten haben, setzen am meisten darauf, ein kares Ziel vor Augen zu haben. Was das im Alltag bedeutet, schildert #NDRfragt-Mitglied Diana (43) aus Schleswig-Holstein: "Wichtig war mir tatsächlich, mich immer wieder daran zu erinnern, was mir wichtig ist und wie ich dahin komme. Es bringt nichts, einfach aufzugeben. Das war keine Option für mich. Wir haben jeden Tag erneut die Chance, wieder in unsere Idee oder unser Vorhaben zurückzukommen."

Den zweiten Platz unter den Erfolgsstrategien nehmen unter den Umfrageteilnehmern feste Routinen und Zeitpläne ein. Einem Fünftel der Befragten, die ihre Vorhaben dieses Jahr umgesetzt haben, halfen diese am meisten. So erging es auch der 36-jährigen Ellen aus Niedersachsen. Für sie heißt das: "Nach und nach kleine Veränderungen einfügen und diese zu Gewohnheiten werden lassen."

Mitarbeit: Bastian Kießling

Über diese Befragung Die Antworten stammen aus der Umfrage "Gute Vorsätze für 2025?", an der sich 15.591 Norddeutsche beteiligt haben.



Für die Ergebnisse wurden Antworten ausgewertet, die vom 10. bis 13. Dezember 2024 um 9 Uhr abgegeben wurden. An den Umfragen von #NDRfragt nehmen Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen teil. Die Umfragen werden online ausgefüllt.



Die Ergebnisse der Befragung sind nicht repräsentativ. Wir haben sie allerdings nach den statistischen Merkmalen Alter, Geschlecht, Bundesland und Schulabschluss gewichtet. Das heißt: Antworten von Bevölkerungsgruppen, die unter den Befragten seltener vertreten sind als in der norddeutschen Bevölkerung, fließen stärker gewichtet in die Umfrage-Ergebnisse ein. Und die Antworten von in der Befragung überrepräsentierten Gruppen werden schwächer gewichtet. Insgesamt verteilen sich die Antworten dann am Ende eher so, wie es der tatsächlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland entspricht.

