Ist Bremerhaven neuerdings ein Teil von Niedersachsen? Stand: 17.02.2023 17:22 Uhr Die neue Tourismusbroschüre "Lieblingsort - Die schönsten 21 Städte in Niedersachsen" zählt Bremerhaven zu diesem illustren Kreis. Emden oder Cuxhaven sucht man indes vergeblich. Ein Versehen?

Bremerhaven ist etwas überraschend eine der schönsten Städte Niedersachsens. So steht es jedenfalls in der neuen Werbebroschüre "Lieblingsort - Die schönsten 21 Städte in Niedersachsen", herausgegeben von der Marketinggemeinschaft Aboutcities aus Wolfsburg. 20 Städte von Braunschweig bis Wolfsburg buhlen um Touristen und eben als 21. die Hafenmetropole Bremerhaven, von der man bisher annahm, sie gehöre zum Bundesland Bremen und nicht zu Niedersachsen.

Videos 2 Min Ostfriesen müssen auf eigenes Tee-Emoji verzichten (13.01.2023) Die Ostfriesland Tourismus GmbH in Leer hatte die Idee für das Emoji - doch eine Experten-Jury in den USA lehnte den Vorschlag ab. 2 Min

Im Marketing arbeiten Bremerhaven und Niedersachsen zusammen

Des Rätsels Lösung: Das räumlich etwa 60 Kilometer von Bremen entfernte Bremerhaven arbeitet als Reiseziel seit jeher mit dem niedersächsischen Umland zusammen. Tourismus und Tourismusmarketing seien nicht an politische Grenzen gebunden, sagt Christoph Kaufmann, Sprecher von Aboutcities, seit 2013 Marketinggemeinschaft niedersächsischer Städte. Als weiteres Beispiel nennt Kaufmann den Brocken, der Touristen aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt anzieht. Bremerhaven sei sogar Gründungsmitglied von Aboutcities und Sitz der Geschäftsstelle.

Die Mitgliedsstädte von Aboutcities werden beworben

Die Auswahl der schönsten Städte Niedersachsens in der Broschüre erklärt sich aus der Mitgliedschaft bei Aboutcities. Demnach sind Mitglieder wie beispielsweise Hannover, Braunschweig oder Gifhorn vertreten, Nicht-Mitglieder wie Emden oder Cuxhaven fehlen. Verzeichnet sind alle 17 Mitglieder und vier Gäste: Lingen gehörte bis Ende 2022 dazu; Goslar, Hameln und Lüneburg prüfen den Angaben nach einen Beitritt zu Aboutcities.

Bovenschulte: Kein Anschlag auf die territoriale Integrität

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sieht die neue Werbebroschüre gelassen und vermag keinen Anschlag auf die territoriale Unversehrtheit seines Bundeslandes erkennen. "Bremerhaven ist eine attraktive Stadt mit vielen Attraktionen - gerade auch im Tourismus", sagte Bovenschulte. "Ich kann gut verstehen, dass die Niedersachsen sich damit schmücken wollen."

Weitere Informationen Keinen Bock auf Karneval? Die Nordseeküste bleibt narrenfrei Niedersachsens Küstenorte erwarten am Wochenende viele Urlauber, die vor "Alaaf" und "Helau" Reißaus nehmen. (16.02.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 17.02.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus