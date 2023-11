Holocaust-Überlebender spricht in Braunschweig vor 800 Schülern Stand: 20.11.2023 18:27 Uhr Der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas-Frankenthal spricht am Dienstag am Lessinggymnasium in Braunschweig über sein Leben unter der NS-Diktatur. So will er verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt.

Rund 800 junge Menschen von verschiedenen Schulen werden an der Zeitzeugenbegegnung teilnehmen. Der 90-Jährige erzählt Schülerinnen und Schülern bereits seit den 80er Jahren seine Lebensgeschichte und leistet Erinnerungsarbeit. Der gebürtige Hamburger, der mittlerweile in Bendestorf im Norden Niedersachsens lebt, hat mit "Sunny Goj" und "Mut ist nicht Leichtsinn - Ich musste eine Lücke schließen" zudem zwei Bücher geschrieben, in denen er seine Lebensgeschichte erzählt. Er engagiert sich für Gedenkorte in Norddeutschland, wie etwa die Gedenkstätte am ehemaligen Straf- und Gefangenenlager Sandbostel.

Videos 2 Min Gedenken an den Holocaust: Erinnerungen lebendig halten (09.11.2023) Ivar Buterfas-Frankenthal hat den Holocaust überlebt. Seit 30 Jahren erzählt der 90-Jährige Schülern davon, was er durchgemacht hat. 2 Min

"Ich bin durch die Hölle gegangen"

Eine Erinnerung verfolgt Buterfas-Frankenthal seit mehr als 80 Jahren: Halbwüchsige Hitlerjungen stellten ihn auf ein Eisengitter, zündeten Papier an und wollten ihn verbrennen. Nur knapp entkam er seinen Peinigern. Jahrzehnte später lässt ihn dieses Erlebnis zum Mahner werden - gegen Unmenschlichkeit und gegen das Vergessen. "Ich bin durch die Hölle gegangen", sagt er rückblickend. Der heute 90-Jährige ist sich sicher, nur durch Aufklärung könne verhindert werden, dass sich die Geschichte wiederholt: "Ich gebe meine Erinnerung ja deswegen weiter, damit wir verhindern, was sich leider in Deutschland schon sehr stark intensiviert hat: ein Wiederaufleben von Antisemitismus in höchster Form." Es sei zu viel verdrängt worden.

Weitere Informationen Ivar Buterfas-Frankenthal: "Dachte, wir hätten es überwunden" Ivar Buterfas-Frankenthal erzählt an Schulen vom Leben unter der NS-Diktatur. Besorgt zeigt er sich über die aktuelle Lage - sie sei unruhiger als damals. (17.11.2023) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit