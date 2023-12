Hochwasser in Niedersachsen: Lage verschärft sich über Weihnachten Stand: 22.12.2023 12:37 Uhr Die Hochwasserlage in Niedersachsen wird sich über die Weihnachtsfeiertage verschärfen. Davon geht der NLWKN aus. An mehreren Flüssen wurde bereits die höchste Meldestufe überschritten.

Das Sturmtief "Zoltan" verschärft die Lage: In den kommenden Tagen sei nahezu flächendeckend mit weiteren Niederschlägen zu rechnen, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) am Freitag mit. Die Wasserstände würden in der Folge deutlich ansteigen, da die Böden kaum noch Wasser aufnehmen könnten. Die Folge: Nun könnten auch Grundstücke und Keller überschwemmt werden, heißt es auf der Homepage der Behörde.

Kommunen bereiten sich auf Überschwemmungen vor

Am Freitag erreichten unter anderem die Leine (Region Hannover), Fuhse (Landkreis Peine) und Oker (Landkreis Wolfenbüttel) die Meldestufe 3. Viele Kommunen bereiten sich derweil auf steigende Flusspegel und überlaufende Bäche vor. In den Landkreisen Goslar und Northeim wurden Tausende Sandsäcke vorsorglich befüllt. Andernorts werden entsprechende Bereiche abgesperrt oder Warnschilder aufgestellt. So etwa in Uelzen: Dort wird damit gerechnet, dass die Ilmenau im Stadtgebiet weiter über die Ufer tritt. In der Folge könnte der Fuß- und Radverkehr weiter eingeschränkt werden.

