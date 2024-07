Hochsommer in Niedersachsen: Temperaturen bis 32 Grad erwartet Stand: 09.07.2024 11:42 Uhr Der Hochsommer ist in Niedersachsen angekommen. Heute kann es teilweise heiß werden - bis zu 32 Grad werden erwartet. In der Nacht zu Mittwoch sind dann kräftige Gewitter und auch Unwetter möglich.

Zwar war der heutige Morgen teilweise noch wolkig, im Tagesverlauf soll es aber heiter und trocken werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 24 Grad auf den Inseln und 32 Grad in Hannover.

DWD: Unwetter in der Nacht zu Mittwoch möglich

In der Nacht zu Mittwoch ist dann aber vor allem westlich der Weser Vorsicht geboten: Dort seien kräftige Schauer und Gewitter möglich, teilweise seien auch Unwetter nicht ausgeschlossen, so der DWD. Am Mittwoch bewegen sich die Temperaturen zwischen 22 Grad auf den Inseln und 28 Grad in Braunschweig. Auch am Donnerstag bleibt es laut DWD in Teilen von Niedersachsen sommerlich - in Hannover und im Südosten soll es bis zu 27 Grad geben.

