Heute ist Weltfrauentag - Für Frauenrechte und Gleichstellung Stand: 08.03.2024 06:41 Uhr Heute findet der Internationale Frauentag statt. An diesem Tag wird weltweit für Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter demonstriert. In Niedersachsen finden einige Protestaktionen statt.

von Viktoria Koenigs

Seinen Ursprung hat der Protesttag 1909 in den USA. In den folgenden Jahren verbreitete sich der Tag auch in Europa. 1975 riefen die Vereinten Nationen den 8. März schließlich als Internationalen Frauentag aus. Auch wenn sich seitdem viel geändert hat: Gleichberechtigt und gleichwertig anerkannt sind Frauen längst nicht in allen Bereichen.

Gender Pay Gap, Femizide, Armutsrisiko

Frauen und Mädchen sind häufiger von Armut, Hunger und unzureichender Gesundheitsversorgung betroffen. Frauen verdienen oft weniger und werden um ihr Recht auf Bildung gebracht. In 49 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen gab es 2022 es keine Gesetze, die Frauen vor häuslicher Gewalt schützen. Eine Studie der Weltbank aus dem Jahr 2022 ergab zudem, dass Ehepartner in 18 Staaten ihren Frauen verbieten können, zu arbeiten. Dagegen demonstrieren Frauen am 8. März weltweit.

Videos 3 Min Equal Care Day: Arbeit und Haushalt fair aufteilen Bei Familie Rothgaenger übernehmen Vater und Mutter jeweils 50 Prozent der Aufgaben zu Hause. Das war nicht immer so. 3 Min

Motto des Internationalen Frauentages 2024

In diesem Jahr steht der Internationale Frauentag 2024 unter dem Motto: "Invest in women: Accelerate progress" ("In Frauen investieren: Fortschritte beschleunigen"). Laut UN sei bei der Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter bis zum Jahr 2030 der Mangel an Geld eine der größten Herausforderungen. Daher müsse mehr in die Gleichstellung investiert werden.

Frauentag im Zeichen der Europawahl 2024

Ver.di und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) veranstalten zum Internationalen Frauentag mehrere Aktionen und Kundgebungen zum Thema "Demokratie stärken! Frauen wählen!" Diese stehen vor dem Hintergrund der Europawahlen. Ver.di und die DGB rufen alle Wahlberechtigten dazu auf, am 9. Juni "mit ihrer Stimme die demokratischen Kräfte zu stärken", heißt es in einer Mitteilung. In welchen Städten in Niedersachsen Aktionen stattfinden, steht auf der Internetseite von der DGB und Ver.di. Auch der Niedersächsische Landtag begeht den Weltfrauentag mit einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung.

Wo ist der Weltfrauentag ein Feiertag?

In Deutschland ist der 8. März nur in zwei Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag: In Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. In allen anderen Bundesländern ist der Internationale Frauentag ein normaler Arbeitstag. Anders sieht es unter anderem in der Ukraine, Russland, Kasachstan, Uganda, Aserbaidschan oder Laos aus. Dort ist der Tag einer nationaler Feiertag. In China gilt der Feiertag nur für Frauen, in Staatsbetrieben bekommen Frauen häufig den halben Tag frei.

Equal Pay Day - Equal Care Day

Kurz vor dem Internationalen Frauentag gab es am 6. März den Equal Pay Day. Dieser markiert symbolisch den Tag, bis zu dem Frauen - rechnerisch - unbezahlt arbeiten, weil sie nicht denselben Lohn wie Männer bekommen. Jedes Jahr wird dieser Tag aufs Neue festgelegt - je später er ist, desto größer ist der Lohnunterschied. Außerdem fand am 29. Januar auch der Equal Care Day statt. Dieser soll darauf hinweisen, dass Frauen mehr unbezahlte Arbeit verrichten als Männer. Nach der jüngsten Erhebung des Statistischen Bundesamtes, der Zeitverwendungserhebung 2022, verbringen Frauen im Durchschnitt knapp 30 Stunden pro Woche mit unbezahlter Arbeit, Männer knapp 21 Stunden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Frauenpolitik