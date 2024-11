Hausarztmangel: In Niedersachsen sind 549 Hausarzt-Sitze frei Stand: 07.11.2024 14:31 Uhr Landesweit ist die Zahl der fehlenden Hausärztinnen und Hausärzte gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl freier Hausarzt-Sitze um 26 auf 549 Sitze gestiegen.

In der Region Salzgitter gibt es den größten Bedarf. Dort zählt die Kassenärztliche Vereinigung 24 freie Sitze. Einen ähnlichen Bedarf melden den Angaben zufolge die Regionen Wolfsburg, Papenburg, Syke und Buxtehude. Zudem sei die Zukunft vieler Praxen in Niedersachsen ungewiss, warnte Eckart Lummert, Vorsitzender der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung. Der Mangel begründe sich durch die Altersstruktur von Ärzten und Psychotherapeuten. Das Durchschnittsalter liege bei etwa 54 Jahren. Viele Ärztinnen und Ärzte gehen in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand, sagte Lummert.

Ärzte-Nachwuchs fehlt in Niedersachsen

Neben dem Renteneintritt der Ärtze sei der fehlende Nachwuchs ein Problem. Junge Ärztinnen und Ärzte fehlten wegen der geburtenschwachen Jahrgänge. Auch die Zugangsvoraussetzungen für ein Medizinstudium seien zu starr, so Lummert. Außerdem sagte Vize-Vorstandschef Thorsten Schmidt, dass jährlich etwa 470 zusätzliche Medizinstudienplätze gebraucht werden. Vor allem auf dem Land gebe es für Hausärzte vielerorts die Möglichkeit, sich in einer Praxis niederzulassen.