Harzwasserwerke wappnen sich für weitere Trockenperioden Stand: 14.12.2022 11:55 Uhr Die Harzwasserwerke bereiten sich auf weitere Trockenperioden vor. Zwar sei die Trinkwasser-Versorgung für die kommenden Monate gesichert. Aber das Unternehmen will sich für den ungünstigsten Fall wappnen.

Aktuell sei etwa die Oker-Talsperre nur zu rund 19,5 Prozent gefüllt, sagte Maik Uhlen, Abteilungsleiter für Wasserwirtschaft bei den Harzwasserwerken in Südniedersachsen. "Das langjährige Mittel der vergangenen 30 Jahre liegt im Dezember bei rund 54 Prozent", erklärte Uhlen. In der Vergangenheit habe fehlender Niederschlag vor allem in der zweiten Jahreshälfte zu einem deutlichen Abfall der Talsperren-Füllstände geführt. "Die wiederkehrende extreme Trockenheit und die Verschiebung der Niederschläge auf unplanbare, lokale Großereignisse sind für die Wasserwirtschaft eine zunehmende Herausforderung", sagte Uhlen.

VIDEO: Rot, gelb, grün? Harzwasserwerke richten Wasserampeln ein (25.08.22) (1 Min)

Wasserversorger will Ressourcen optimal nutzen

Die Harzwasserwerke, die nach eigenen Angaben in Niedersachsen und Bremen rund zwei Millionen Menschen mit Trinkwasser versorgen, versuchen nun, ihre Ressourcen optimal zu nutzen. "Wir haben die Trinkwasser-Produktion an den Talsperren-Wasserwerken Söse und Ecker etwas erhöht", erklärte Uhlen. Dadurch soll das Talsperren-Wasserwerk an der Grane entlastet werden. Das sei unproblematisch, da das Leitungssystem der Harzwasserwerke miteinander verbunden und vom Harz bis nach Göttingen, Bremen und Wolfsburg reiche.

