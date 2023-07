Feuer in Freibad Emden: Experten bestätigen Brandstiftung Stand: 18.07.2023 15:37 Uhr Das Feuer im Van-Ameren-Bad in Emden wurde absichtlich gelegt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizei Emden am Dienstag mit. Brandermittler hatten in den vergangenen Tagen die Spuren gesichert

"Die Ermittler konnten Spuren eines Einbruchs im zweiten Trakt des Freibadgebäudes feststellen und auch sichern", hieß es in der Mitteilung. "Es erfolgt jetzt eine Spurenauswertung. Als Brandursache wurde eine Brandstiftung ermittelt." Am Montag hatte die Polizei mit Sachverständigen den Brandort untersucht. Dabei war auch ein Brandspürhund eingesetzt worden. Das speziell ausgebildete Tier kann Brandbeschleuniger erschnüffeln, wie eine Sprecherin dem NDR Niedersachsen sagte. Das Feuer in der vergangenen Woche hatte die Umkleide und den Technikraum des Freibades zerstört.

Polizei sucht Hinweise zu verdächtigem Auto

Darüber hinaus sucht die Polizei weiter nach einem unbekannten Auto, das sich in der Nacht des Brandes gegen 2 Uhr in der Nähe des Freibades aufgehalten haben soll. Wie die Ermittlerinnen und Ermittler am Freitag mitgeteilt hatten, hätten Zeugen ausgesagt, mehrere Personen seien zu einem Auto gerannt und eingestiegen. Das Fahrzeug habe sich nach einem Wendemanöver mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wolthuser Straße entfernt. Die Polizei bittet insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner, deren Grundstück über eine Videoüberwachung verfügt, ihre Aufnahmen vor diesem Hintergrund noch einmal zu überprüfen.

VIDEO: Nach Brand in Freibad Emden: Hohe Spendenbereitschaft (12.07.2023) (1 Min)

Spenden sollen Notbetrieb ermöglichen

Die Spendenbereitschaft der Menschen ist nach dem Brand im Freibad weiterhin ungebrochen. Viele Freiwillige hatten nach Auskunft des Fördervereins, der das Bad betreibt, ihre Hilfe beim Wiederaufbau angeboten. Auch die Spendenaktion trifft auf große Resonanz. Dank der Spenden könnte das Bad schon bald im Notbetrieb laufen.

Feuer richtet Schaden in Höhe von zwei Millionen Euro an

Das Feuer war vor einer Woche in der Nacht zu Dienstag bemerkt worden. Die Flammen zerstörten ein Gebäude, in dem sich Umkleidekabinen und die Kasse befanden. Es entstand ein Schaden von rund zwei Millionen Euro. Technik und Becken wurden nicht beschädigt. Bereits kurz nach dem Brand waren Spekulationen über eine mögliche Brandstiftung aufgekommen.

Weitere Informationen Nach Brand in Freibad Emden: Notbetrieb durch Spenden geplant Viele unterstützen den Förderverein, weitere Aktionen sind angelaufen. Möglichst bald soll ein Notbetrieb starten. (13.07.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.07.2023 | 16:00 Uhr