Stand: 05.12.2022 20:31 Uhr Hannover: Festnahmen bei Ermittlungen zu falschen Polizisten

Die Polizei Hannover hat vier Jugendliche und eine Frau vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, sich als Polizeibeamte ausgegeben und so Bargeld sowie Wertgegenstände von ihren Opfern erbeutet zu haben. Die Jugendlichen im Alter von 15, 16, 17 und 18 Jahren sowie die 21-Jährige seien bei Wohnungsdurchsuchungen im Stadtgebiet Hannover vorläufig verhaftet und anschließend wieder entlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. In den Wohnungen in Sahlkamp, Vahrenheide sowie in einer Gartenkolonie in der List seien neben Beweisen auch mehr als ein Kilo Marihuana sichergestellt worden. Insgesamt ermittelt die Polizei gegen acht mutmaßliche Täter, die zum Teil aus dem Ausland agieren. 18 Fälle können den Verdächtigen bereits nachgewiesen werden. Laut Polizei erbeuteten sie einen Geldbetrag im hohen fünfstelligen Bereich.

