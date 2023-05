Scorpions-Sänger Klaus Meine lässt es krachen zum 75. Geburtstag Stand: 25.05.2023 07:00 Uhr Keine andere deutsche Band ist international so lange so erfolgreich wie die Scorpions aus Niedersachsen. Nun wird der Sänger der Band, Klaus Meine, 75 Jahre alt. Er unterbricht kurz die laufende Tournee, um sich feiern zu lassen. Beitrag anhören 3 Min

von Uli Kniep

1969 in Sarstedt gegründet, feierte das Quintett weltweit Hits wie "Rock You Like A Hurricane", "Still Loving You" sowie "Wind Of Change" und sammelte Auszeichnungen und Goldene Platten en masse.

Einen Tag zum Feiern kann sich Klaus Meine erlauben: Zwischen zwei Auftritten in Berlin und Lyon hat der Frontmann der Scorpions Zeit, mit Band und Familie seinen 75. Geburtstag zu begehen. "Es ist eine schöne Sache, dass man so einen Geburtstag im Umfeld einer Tour feiern kann und auch nicht mehr befürchten muss, dass man auf der Bühne eine Torte ins Gesicht kriegt, wie es früher der Fall war," grinst der Sänger.

Angriffskrieg auf Ukraine hat Tourplan verändert

Noch immer rocken die Scorpions ihr Publikum zwischen Rio de Janeiro und Barcelona. Nur die früher üblichen und umjubelten Auftritte in Russland mussten zu Klaus Meines Bedauern wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine entfallen. "Im November hätten wir die erste Show in Jekaterinburg gespielt, dann in Moskau, St. Petersburg, Kiew und Minsk. Das war immer Teil der ganzen kompletten Tour, so war es auch angedacht von unserem russischen Promoter. Nun ist es natürlich nicht dazu gekommen."

Songtext aus Zeichen der Solidarität verändert

Den von Klaus Meine geschriebenen Welthit "Wind Of Change" singt er inzwischen mit verändertem Text: "Als der Song entstand, war 'Wind of Change' so etwas wie ein Friedensversprechen zwischen Ost und West. Dieses Friedensversprechen wurde am 24. Februar 2022 gebrochen. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, was man sagen könnte. Am Ende war es dann ganz einfach zu sagen: now listen to my heart, it says Ukraine, waiting for the 'Wind of Change'. Wir wollten damit einfach unsere Solidarität mit der Ukraine ausdrücken," erzählt der Scorpions-Frontmann.

Spinnenart in Brasilien nach Klaus Meine benannt

Bei den Fans kommt diese Geste auf der laufenden Tournee sehr gut an, und die positive Resonanz gibt Klaus Meine zusätzliche Kraft, den Reisestress auch mit 75 zu bewältigen. Es sei ein Privileg, für drei Generationen Fans spielen zu dürfen, sagt Klaus Meine. "Ich hoffe, ich bleibe gesund und fit. Das ist das Wichtigste."

Ein besonderes Geschenk bekam Klaus Meine schon vor einiger Zeit, als ein Krabbeltier nach ihm benannt wurde - wer denkt sich denn sowas aus? Klaus Meine antwortet: "Ein Forschungslabor in Brasilien, das sich mit Spinnen beschäftigt .Die haben eine neue Spinnenart dort entdeckt. Wenn man bedenkt, dass Skorpione zu der Familie der Spinnen gehören, dann passt es in dem Sinne ja auch." Na denn: herzlichen Glückwunsch!

