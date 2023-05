Hameln: Mehr Inhaftierte in bundesweit größtem Jugendgefängnis

Stand: 19.05.2023 09:42 Uhr

In Deutschlands größtem Jugendgefängnis in Hameln ist die Zahl der Inhaftierten gestiegen. Laut Wolfgang Kuhlmann, dem Leiter der Jugendanstalt, wurden die Plätze in der Untersuchungshaft aufgestockt.